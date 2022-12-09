اقتصاد الرياضة الجديد في ملتقى «إنفستوبيا»

المصدر: دبي - البيان

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ناقش مستثمرون ورؤساء بارزون في روابط كرة القدم على مستوى العالم، ومسؤولون حكوميون، مستقبل الاستثمار في الرياضة، وذلك في فعالية نظمتها المنصة العالمية للاستثمار «إنفستوبيا»، بالشراكة مع القمة العالمية للشركات، أمس، في دبي، بالتزامن مع كأس العالم 2022، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس إنفستوبيا، وبرنارد كيازو رئيس التحالف العالمي لكرة القدم، وكذلك القمة العالمية للشركات.

وتضمنت الفعالية 10 جلسات حوارية، غطت عدداً من الموضوعات الرئيسة في مجال الرياضة، منها تسخير القوة الإعلامية للرياضة، صناعة أبطال عالميين في الرياضة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الرياضة، الفرص البديلة في تمويل الرياضة، المستقبل الآن: الابتكار في الرياضة، التقاء التكنولوجيا والصحة في الرياضة، وبناء ملاعب ذكية في المستقبل.

رؤية

وقال محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار: «نعمل في منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، على التواصل مع كبار قادة الأعمال، وصناع القرار على الصعيد العالمي في جميع الفعاليات البارزة، تحقيقاً لرؤيتها المتمثلة في خلق وقيادة حوارات عالمية لمناقشة القضايا الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن خلال الشراكة مع القمة العالمية للشركات، اختتمت «إنفستوبيا» حدثاً خاصاً عن الرياضة، والذي يأتي أيضاً بالتزامن مع كأس العالم 2022، حيث كان الحدث غنياً بجلسات حوارية، حول مستقبل الاستثمار في الرياضة وكرة القدم، في ضوء الفرص الواسعة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي، وخاصةً كرة القدم، وبما يعزز الاستفادة من الجوانب الاقتصادية والتنموية الواعدة لهذه الأنشطة الرياضية».

إمكانات

وبدوره، قال برنارد كيازو: «تتمتع الرياضة بالقدرة على تغيير العالم. وأكبر دليل على ذلك، هو كأس العالم، حيث يوحد معاً أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم، على مدار أربعة أسابيع».

وأضاف برنارد كيازو: «جمعت فعالية إنفستوبيا حول مستقبل الرياضة صناع القرار من أهم الأندية الرياضية وكبار المستثمرين، وروابط كرة القدم، لمناقشة مستقبل قطاع الرياضة، الذي تطور في السنوات العشر الماضية، أكثر مما كان عليه في الثلاثين عاماً الماضية، وهو بصدد تحقيق نمو هائل خلال العقد المقبل».

كما شهدت الفعالية حضور كل من سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسلطان المطوع راشد الظاهري نائب رئيس نادي العين الرياضي الثقافي، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وراشد الزعابي رئيس نادي الوحدة لكرة القدم، وعبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة، ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، فضلاً عن شخصيات رياضية بارزة، مثل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وفنسنت لابرون رئيس رابطة الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى عدد من أهم الشخصيات من عالم الرياضة، وكرة القدم في الإمارات والعالم.

مبادرة

تجدر الإشارة إلى أن منصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية، ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين»، التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، وتهدف إلى تعزيز تبادل تدفقات الاستثمار العالمي، لدعم قطاعات الاقتصاد الجديد. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة أبوظبي، المؤتمر الثاني لمنصة إنفستوبيا، في 1 و2 مارس 2023، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات». ونجحت إنفستوبيا خلال مؤتمرها في دورته الأولى، الذي عقد في مارس 2022، في إطلاق حوارات استراتيجية دولية، في 12 قطاعاً اقتصادياً حيوياً.

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