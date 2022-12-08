6 أهداف.. جرس إنذار من كلباء للبطائح

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

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لم يعانِ كلباء كثيراً في ضمان بطاقة الصعود إلى دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بعد أن أودع لاعبو «النمور» 6 أهداف في مرمى الذيد والذي غادر من الباب الواسع، وتعد الأهداف الستة جرس إنذار لفريق البطائح الذي سيواجهه كلباء في الدور ثمن النهائي، والذي يعد لقاءً ثأرياً للنمور لرد خسارته أمام البطائح في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وشهدت مباراة كلباء والذيد سيطرة لفريق المدرب الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لكلباء، والذي يواصل مسلسل النتائج المميزة مع الفريق ليعوض جمهوره الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد الوحدة، فيما يحتل الفريق المركز السابع في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 17 نقطة.

وأثبتت مباراة كلباء مع الذيد جاهزية «النمور» الانسجام بين اللاعبين الذين ظهروا في حالة بدنية جيدة فضلاً عن تنويع طريقة اللعب عن طريق العمق والأطراف، وكشفت الأهداف الستة عن مهارات لنجوم الفريق وخاصة في الهدف السادس «العالمي» الذي سجله البديل أحمد عامر، وأسهمت طريقة اللعب المفتوح للجهاز الفني لفريق الذيد في تلقي مرمى الفريق لهذا الكم من الأهداف وخاصة مع إهماله الجانب الدفاعي.

وهنأ الإيراني سيد صالح مساعد مدرب كلباء لاعبي فريقه على النتيجة والأداء خلال المباراة، مشيراً إلى أن فريقه كلباء أحكم قبضته على المباراة منذ الدقائق الأولى وكان اللاعبون في الموعد، وقال سنطوي صفحة مباراة الذيد للتركيز على دولة الدوري المقبلة.

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