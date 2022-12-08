خورفكان يُكمل عقد المتأهلين ويضرب موعداً مع العين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل خورفكان عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على العروبة في عقر الدار بنتيجة 3/1 ليضرب نسور خورفكان موعداً مع العين في دور ال 16، وأحرز ثلاثية خورفكان في مرمى العروبة كل من اليوناني باناجيوتيس ، والغاني بنجامين ايم والبرازيلي جونينهو في الدقائق 44 ، 70 ، 85 فيما احرز يتيمة العروبة اللاعب علي حسن في الدقيقة 53 وادار المباراة الحكم زايد العولقي .

بدأت المباراة بحذر كبير من جانب كل فريق خشية اهتزاز الشباك في وقت مبكر مع افضلية لخورفكان في الاستحواذ على الكرة دون جدوى ، و اعتماد أصحاب الأرض على المرتدات والتي لم تشكل خطورة تذكر على مرمى النسور ، وفي الدقائق الاخيرةً من هذا الشوط اثمر ضغط الضيوف عن هدف اول جاء بطريقة رائعة و ملعوبة بعد ان مرر البرتغالي ايلتون الكرة لزميله رامون لوبيز ليقوم بتحويلها بكعب الحذاء للمحترف اليوناني ' باناجويوتيس الذي تمكن من تسجيل هدف السبق لخورفكان في الدقيقة 45.

وشهد شوط المدربين قمة الأثارة والندية وتمكن العروبة من تعديل النتيجة عبر اللاعب علي حسن الذي اراح الكرة المرسلة من طارق يحى على صدره وسددها قوية في المرمى في الدقيقة 53 ، وتمكن بديل المدرب عبد العزيز العنبري اللاعب بنجامين ايم من تسجيل هدف ثاني بطريقة رائعة ومن خارج منطقة الجزاء بعد ان اطلق كرة غيرت اتجاهها في الهواء وعانقت. شباك العروبة في الدقيقة 70 وأضاف جونينهو هدف خورفكان الثالث في الدقيقة 85 من ضربة رأس محكمة انتهت علي المباراة بفوز النسور 3/1

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز