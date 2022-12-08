عجمان يتخطى العربي ويتأهل لدور الـ 16

المصدر: أم القيوين-ياسر قاسم

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حجز عجمان مقعده في دور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه العريض على مضيفه العربي بنتيجة 3-0، ورغم صمود صاحب الأرض في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، إلا ان عجمان أهدر فرص عديدة من علي مدن ووليد أزارو وفراس بالعربي.

ونجح الفريق "البرتقالي" في تعويض تلك الفرص في الشوط الثاني حيث نجح حسين عبد الرحمن في افتتاح التسجيل في الدقيقة 49 من تسديدة قوية من خارج الصندوق على يسار الحارس أيوب المرزوقي.

وضاعت أكثر من فرصة لعجمان بعد هدف التقدم من وليد ازارو تصدى لها ببراعة الحارس أيوب، قبل أن يضيف فراس بالعربي الهدف الثاني في الدقيقة 53 من تسديدة داخل الصندوق على يسار الحارس، وكان ذلك بمثابة تأمين النتيجة وامتلاك عجمان للسيطرة،.

ونتج عن ذلك هدف ثالث سجله البديل عبد الله عبد العزيز في الدقيقة 78 بتسديدة قوية في مقص المرمى، وضاعت فرص أخرى في الدقائق الأخيرة لعجمان لتنتهي المباراة بثلاثية الشوط الثاني.

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