أرسنال يقسو على ليون بثلاثية نظيفة في "افتتاحية سوبر دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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قسا أرسنال الإنجليزي على نظيره ليون بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس سوبر دبي التي جمعته مساء اليوم، على استاد آل متكوم بنادي النصر، لينفرد "المدفعجية" بالصدارة بـ 4 نقاط بعد أن فاز أيضا بركلات الترجيح بنهاية المباراة بنتيجة 2-1.

وتنص لوائح البطولة على خوض كل فريق مباراتين مع ركلات الترجيح بعد كل مباراة، ويحصل الفريق الفائز 3 نقاط ونقطتين في حال التعادل لكل فريق ويحصل الفائز في ركلات الترجيح على نقطة إضافية، وسيكون الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط الفائز بكأس سوبر دبي.

وانطلقت بطولة كأس سوبر دبي أمس وتستمر حتى 16 الجاري بمشاركة أندية أرسنال وليون وليفربول وميلان تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها شركة «أي ام اتش سبورتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة طيران الإمارات.

وتتواصل منافسات البطولة بعد غد بمواجهة من العيار الثقيل تجمع ليفربول مع ليون لحساب الجولة الثانية وتجمع المباراة الثالثة أرسنال مع ميلان 13 ديسمبر الجاري، قبل أن تختتم البطولة منافساتها بالمباراة الأخيرة التي يلتقي فيها ليفربول مع ميلان 16 ديسمبر.

جاءت المباراة قوية من جانب أرسنال الذي نزل بثقله للهجوم رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه، وتمكن من تهديد مرمى ليون بتسديدة قوية للاعبه غابرييل ماغاليس، ارتطمت بالقائم في الدقيقة7، ثم مرت رأسية ماغاليس مرة أخرى فوق العارضة.

وضغط المدفعجية من جديد وانفرد فابيو فييرا من الجهة اليمنى لكن تسديدته حولها حارس المرمى لوبس أنتوني إلى الركنية (ق17) التي جاءت بالهدف الأول لارسنال من رأسية ماغاليس المتألق في الدقيقة 19 وواصل المدفعجية فرض سيطرته على المباراة وكان قريبا من إضافة هدف ثان لكن تسديدة فابيو فييرا مرت بجانب القائم (ق27)، في المقابل رد ليون بأول هجمة جدية قادها ألكسندر لاكازيت قبل أن يتدخل الدفاع ويبعد الكرة.

ومع مطلع الدقيقة 33 قاد فابيو فييرا هجمة سريعة من الجهة اليمني ومرر إلى إيدي نيكيتاه الذي لم يجد أي صعوبة في إضافة الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 33، وترجم المدفعجية أفضليته بهدف ثالث حمل توقيع فابيو فييرا في الدقيقة 39 ليضع فريقه في المقدمة بثلاثية نظيفة وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

لم يتمكن لوران بلان مدرب ليون من إيجاد الحلول المناسبة لفك شفرة أرسنال الذي واصل توهجه في الشوط الثاني وأوجد ما لا يقل عن 3 فرص سانحة للتسجيل خلال ربع ساعة الأولى أبرزها تسديدة البديل ماركينيوس التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 55 ثم تسديدة المصري محمد النني التي مرت بجانب العارضة في الدقيقة 57، ما دفع لوران بلان للقيام بـ5 تغييرات دفعة واحدة بحثا عن الوصول إلى مرمى المدفعجية.

ومع بداية الدقيقة 69، قام الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بإشراك 8 لاعبين من دفعة واحدة بالرغم من ذلك نجح الفريق في الحفاظ على أسبقيته وتهديد مرمى ليون بفرص خطرة أبرزها تسديدة إيدي نيكيتاه التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 80.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة أرسنال ضمت 13 لاعبا من فريق تحت 21 عاما لتعويض الغيابات التي تشهدها تشكيلة المدفعجية بسبب التزامات عدد من لاعبي الفريق الأول مع منتخباتهم الوطنية في مونديال قطر.

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