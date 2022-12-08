بتسعة لاعبين .. بني ياس يحقق فوزاً مثيراً على مصفوت في الوقت الإضافي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهل بني ياس إلى دور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه الصعب والمثير على حساب مصفوت 2-1 في بعد التمديد لوقت إضافي عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس على ملعب السماوي بالشامخة في دور الـ 32 من المسابقة.

افتتح خالد العطاس التسجيل مبكراً لبني ياس برأسية في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وأدرك النيجيري جويل التعادل لمصفوت في الدقيقة 28 بكرة رأسية من عرضية جهة اليسار وضعها على يمين حارس بني ياس.

وشهدت الأشواط الإضافية أحداثاً مثيرة بعد أن أكمل بني ياس اللقاء بتسعة لاعبين بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي صامويل سوزا في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة ثانية عقب طرد الأرجنتيني سواريز في الدقيقة 106 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم اللعب بتسعة لاعبين نجح البديل أحمد ربيع في إحراز الهدف الثاني لبني ياس من عرضية سهيل النوبي في الدقيقة 115.

وفي الثواني الأخيرة سجل داوود علي هدف التعادل لمصفوت وتحديداً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الإضافي الثاني ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، ليطلق بعدها صافرة نهاية اللقاء معلناً فوز بني ياس.

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