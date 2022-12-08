العين يتأهل لثمن نهائي الكأس الغالية برباعية في شباك دبا

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم العين إلى قائمة المتأهلين لثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ليقابل الفائز من مباراة خورفكان والعروبة في الدور المقبل، بعد فوزه 0/4 على ضيفه دبا، مساء اليوم الخميس على ملعب استاد هزاع بن زايد، وسجل هدفي العين كل من المهاجم التوغولى لابا كودجو، من ركلة جزاء في الدقيقة (45+1)، والبديل كايو كانيدو في الدقيقتين (75، 85)، وإيريك في الدقيقة (87).

الشوط الأول

أنهى العين الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد بعد مستوى دون الوسط إذ قدم الفريقان شوط أول ممل غلب عليه التحفظ وتعددت فيه الأخطاء من الجانبين، ورغم الأفضلية النسبية للعين من حيث الاستحواذ على الكرة، إلا أن لاعبيه لم يحسنوا التعامل مع الفرص التي وجدوها أمام مرمي فريق دبا الذي مال للدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة دون جدوى، ولم يشهد هذا الشوط أحداثاً تذكر باستثناء الهدف الذي سجله لابا في الدقائق الأولى، وألغاه حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو باعتبار اللاعب متسللا، وركلة الجزاء التي سجل منها لابا كودجو، هدف العين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني كثيراً عما كان عليه الحال في شوط اللعب الأول حيث استمر الأداء باهتاً وخالياً من الفرص والمحاولات الهجومية، باستثناء بعض الاجتهادات الفردية من بعض لاعبي الفريقين هنا وهناك، وذلك قبل أن يجرى الفريقان عدد من التبديلات بواقع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة لكل فريق، إذ تحسن الأداء من الطرفين وبدأت بعض الفرص الخطيرة تظهر أمام المرميين كانت أبرزها تسديدة لابا كودجو، وتألق حارس مرمى دبا في إبعادها، قبل أن يعزز البديل كايو كانيدو تقدم العين بالهدف الثاني.

انهيار

بعد تخلفه بهدفين نظيفين انهار فريق دبا وبدا مستسلماً وتكشفت في خطوطه الخلفية ثغرات واضحة استغلها لاعبو العين، ليضيف كايو كانيدو الهدف الثاني له والثالث للفريق البنفسجي في الدقيقة (85)، وبعدها بدقيقتين (87) سجل أريك الهدف الرابع بمجهود فردي رائع لتنتهي المباراة بفوز العين بأربعة أهداف نظيفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز