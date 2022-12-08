13 لاعباً واعداً في كتيبة المدفعجية

المصدر: دبي - البيان

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ضمت بعثة فريق أرسنال «المدفعجية» 13 لاعباً واعداً تحت 21 عاماً لتعويض الغيابات بسبب ارتباط عدد كبير من لاعبي الفريق مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم المقامة حالياً في قطر. ومن أبرز هؤلاء اللاعبين ناثان بوتلر، وهو من مواليد 2003، وهو مهاجم ديناميكي، قادر على اللعب في أي مركز آخر، ويتميز بالسرعة والمراوغة.

صعد ناثان إلى فريق تحت 23 عاماً الموسم الماضي، حيث شارك في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2، وظهر في جميع مباريات كأس الدوري الإنجليزي الممتاز 2، ونشأ في أرسنال منذ أن كان عمره 8 سنوات، وقّع عقده الاحترافي الأول في عام 2021، وهو أفضل هداف لفريق تحت 21 عاماً هذا الموسم بستة أهداف.

2002

وتضم كتيبة «المدفعجية» لاعباً واعداً آخر، هو كاتالين سيريان من مواليد 2002، ويشغل مركز خط الوسط، ويمكنه أيضاً اللعب في أكثر من مركز، وهو لاعب منتخب رومانيا للشباب، ووقّع عقداً جديداً مع أرسنال في يوليو 2022، وتم اختياره ضمن لاعبي الاحتياط أربع مرات في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، إضافة إلى اللاعب الواعد تايلور فوران، وهو من مواليد 2003.

ويشغل مركز الدفاع، ويتمتع بصفات قيادية حقيقية على أرضية الملعب، وكان لاعباً منتظماً تحت سن 18 عاماً، وساعد الفريق في احتلال المركز الرابع، كما لعب مرتين لكل من فريق تحت 23 عاماً وتحت 21 عاماً في كأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتمت مكافأته على موسمه المثير للإعجاب بأول عقد احترافي له في يوليو 2022.

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