أرسنال وليون يقصان شريط افتتاح «سوبر دبي» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يقص ناديا أرسنال الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي، الليلة، شريط افتتاح بطولة كأس سوبر دبي، التي يستضيفها استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتستمر منافساتها حتى 16 ديسمبر الجاري.

ويشارك فيها إلى جانب أرسنال وليون كل من ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي، وتنظمها شركة «أي ام اتش سبورتس»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة طيران الإمارات. وتشهد البطولة إقامة 4 مباريات تجمع الأولى بين أرسنال وليون اليوم ويلتقي ليفربول مع ليون في المباراة الثانية الأحد المقبل، وتجمع المباراة الثالثة أرسنال مع ميلان في 13 ديسمبر الجاري، وتختتم البطولة بلقاء من العيار الثقيل يجمع ليفربول وميلان 16 ديسمبر.

وتنص لوائح البطولة على خوض كل فريق مباراتين مع ركلات الترجيح بعد كل مباراة، وسيتم منح الفريق الفائز 3 نقاط ونقطتين في حال التعادل لكل فريق، ويحصل الفائز في ركلات الترجيح على نقطة إضافية، وسيكون الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط الفائز بكأس سوبر دبي.

وتهدف البطولة التي من المقرر أن تقام بشكل سنوي على استاد آل مكتوم لتعزيز قطاع السياحة الرياضية في دبي وتمهيداً لإطلاق المزيد من البطولات الرياضية الدولية التي تجمع المزيد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وتم اختيار إقامة المباريات بين 8 و16 ديسمبر تزامناً مع نهائيات كأس العالم في قطر حتى تستفيد الأندية المشاركة من فترة التوقف الدولي وتستعد بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة في الموسم، كما أنه تمت الموافقة على تاريخ إقامتها من اتحادات كرة القدم، الدولي، والأوروبي، والآسيوي.

وواصل أرسنال تحضيراته للمباراة على استاد حميد الطاير بنادي النصر بمشاركة كافة نجومه غير المرتبطين مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم، ويتقدمهم المصري محمد النني وماركينيوس وجيمس هيلسون وسدريك سوريس، واختتم أولمبيك ليون استعداداته مساء أمس على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، فيما يواصل ليفربول تحضيراته على ملعب مجمع ند الشبا الرياضي.

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