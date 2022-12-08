لوران بلان: دبي وجهة مثالية لأندية أوروبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أثنى الفرنسي لوران بلان مدرب أولمبيك ليون والإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الأجواء الرائعة في دبي وفخامة مرافقها ومنشآتها الرياضية، ما جعلها الوجهة المثالية لمعسكرات الأندية والمنتخبات.

وأكد لوران بلان أن دبي وجهة ممتازة لأندية أوروبا للتدريب وتجهيز اللاعبين لما تتمتع به من طقس جميل ودافئ في مثل هذا الوقت، إضافة إلى أن روعة مرافقها وبنيتها التحتية الرياضية وفنادقها الفخمة يجعلها من أفضل الأماكن في العالم، وقال لوران بلان: نحن سعداء باختيار دبي لاستكمال برنامج تحضيراتنا الشتوية والمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي، إنها مكان جميل ووجهة مثالية للتدريب وتجهيز لاعبينا للمرحلة الثانية من الموسم.

وأضاف: نعرف جيداً ما تقدمه دبي على مستوى البنية التحتية الرياضية، والخدمات اللوجستية المتكاملة، لذا نحن متحمسون للوصول إلى قمة الجاهزية والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لبقية المشوار في الدوري الفرنسي.

وأوضح المدرب الفرنسي أن المشاركة في بطولة كأس سوبر دبي مفيدة لفريقه خصوصاً أنه يخوض مباراتين على مستوى عال أمام ناديين من العيار الثقيل هما أرسنال وليفربول، مشيراً إلى أن ليون سيحاول الظهور بأفضل مستوياته ويقدم عروضاً كروية تليق بسمعته وتاريخه العريق أمام جماهيره في الإمارات.

وكشف لوران بلان أحد نجوم منتخب فرنسا بطل كأس العالم 1998 عن أن الهدف من المشاركة في بطولة كأس سوبر دبي هو الوصول بفريقه إلى أعلى درجات الجاهزية من ناحية الأداء الجماعي والفردي للفريق بهدف الظهور بوجه مختلف عن الدور الأول الذي قدم فيه ليون مستويات متواضعة وهو يحتل حالياً المركز الثامن بـ21 نقطة في الدوري الفرنسي.

توقف استثنائي

وقال المدرب الفرنسي: نحاول التأقلم مع فترة التوقف الطويلة التي تمتد لـ6 أسابيع خلال شهري نوفمبر وديسمبر، هذا الأمر ليس هيناً، إنها المرة الأولى التي تتوقف فيها دوريات أوروبا في هذه الفترة بسبب التوقيت الاستثنائي للمونديال، لذا كل الأندية بصدد إجراء معسكرات في مناطق مختلفة حول العالم.

من جهته، قال الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال: «دبي مكان رائع ومرافق كرة القدم من الدرجة الأولى، يمنحنا كأس سوبر دبي أيضاً الفرصة لاختبار أنفسنا ضد فريقين قويين هما ليون وميلان وستكون تجربة رائعة للفريق».

ومضى: تواجدنا في دبي شيء عظيم أمضينا وقتاً رائعاً، والطريقة التي يعاملنا بها الجميع هنا مدهشة، اللاعبون في معنويات عالية ويتدربون بجد ومتحمسون، والمهم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الموسم باستعدادات جيدة.

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