نجوم ليفربول يشيدون بمركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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زار عدد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينيو والإنجليزي جيمس ميلنر والإنجليزي جو جوميز وحارس المرمى الإسباني أدريان واليوناني تسيميكاس، مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي.

حيث كان في استقبالهم الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، وأحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، ومريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، وعدد من طلبة المركز ومديري الأقسام، حيث تجول أعضاء الوفد بين أقسام المركز، وتابعوا ما يقدمه من أنشطة في ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز وغيرها بهدف تطوير وصقل مهارات الطلبة.

وأشاد أبطال نادي ليفربول الإنجليزي خلال زيارتهم بمستوى ونوعية الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية المختلفة التي يقدمها المركز بهدف تمكين أصحاب الهمم من الانخراط في نسيج المجتمع وسوق العمل وتحويلهم إلى قوة منتجة. وفي الوقت نفسه تفاعل أبطال النادي مع طلبة المركز.

حيث قدموا معاً مباراة ودية أتاحت لطلبة المركز استعراض مهاراتهم الرياضية بمشاركة نجوم ليفربول الذين قاموا بدورهم بتوزيع مجموعة من الهدايا على أطفال المركز، بالإضافة إلى قمصان ليفربول التي تحمل تواقيعهم. في المقابل، عبر طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم عن سعادتهم بالزيارة من خلال تقديمهم مجموعة من اللوحات الاستعراضية التي تعكس مهاراتهم ومواهبهم الإبداعية.

تحفيز

وثمن الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم زيارة أبطال نادي ليفربول الإنجليزي للمركز، وأكد أنها تصب في إطار تحفيز أصحاب الهمم على إطلاق مواهبهم. وقال: «يحتفظ مركز راشد لأصحاب الهمم بتجربة ثرية تمتد لأكثر من عقدين، وتعكس مدى التطور والاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لأصحاب الهمم، وتفاعل المجتمع معهم، وبلا شك أن زيارة وفد النادي الإنجليزي للمركز وتؤكد على المكانة التي وصل إليها في الدولة والمنطقة العربية، كما تحمل لمسة إنسانية جميلة قادرة على التأثير في نفسية طلبة المركز».

وجهة مميزة

من جانبه، أكد أحمد هاشم خوري مؤسس مركز راشد، أن «راشد لأصحاب الهمم» تحول إلى وجهة مميزة في الدولة يقصدها الجميع للاطلاع على نوعية الخدمات التي يقدمها لأصحاب الهمم، ويسعى من خلالها إلى تدريبهم والتخفيف عنهم وتُمكنهم من التفاعل مع محيطهم الاجتماعي وتأهيلهم للمستقبل.

وعبرت مريم عثمان ـ مدير المركز ـ عن اعتزازها بالمستوى الذي وصل إليه مركز راشد. وقالت: «تمثل زيارة أبطال نادي ليفربول الإنجليزي للمركز دلالة على مكانته، وجزءاً من المسؤولية المجتمعية التي تحضنا جميعاً على ضرورة الاهتمام بأبناء هذه الفئة والعمل على إسعادها وتوفير كافة احتياجاتها ومتطلباتها».

وفي نهاية الزيارة، قام الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بتكريم أعضاء وفد نادي ليفربول الانجليزي، ومنحهم دروعاً تذكارية تقديراً لهم على زيارتهم وتفاعلهم وإحساسهم العميق بالمسؤولية المجتمعية.

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