ليون يغرّد بالعربية

المصدر: دبي - البيان

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نشر أولمبيك ليون مجموعة من الصور عن زيارته لدبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» منذ صعوده إلى متن رحلة «طيران الإمارات»، معلقاً باللغة العربية: «السلام عليكم دبي»، إضافة إلى صور جميلة عن تدريباته على ملعب ضباط شرطة دبي.

وضمت قائمة ليون، الذي وصل الاثنين الماضي، 24 لاعباً، يتقدمهم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وسيستمر معسكر الفريق التدريبي في دبي إلى غاية 12 ديسمبر الجاري بنهاية مواجهة ليفربول ضمن بطولة كأس سوبر دبي.

ويضم الجهاز الفني لأولمبيك ليون إضافة إلى المدرب لوران بلان، النجم الفرنسي لودوفيك جيولي، الذي لعب لأندية ليون وروما وبرشلونة وباريس سان جيرمان وموناكو ولوريون.

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