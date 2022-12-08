أندي روبرتسون: معسكر دبي مهم لـ«الريدز»

المصدر: دبي - البيان

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أكد أندي روبرتسون لاعب نادي ليفربول، أن معسكر فريقه التدريبي في دبي حالياً سيلعب دوراً مهماً في إعداد الريدز لاستئناف الموسم في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأجرى ليفربول مرانه الثاني أول من أمس في دبي استعداداً لمواجهة ليون الفرنسي الأحد المقبل ضمن منافسات كأس سوبر دبي على استاد آل مكتوم.

ونشر النادي الإنجليزي العديد من الصور ومقاطع الفيديو عن استعداداته في مجمع الرياضي بند الشبا وسط أجواء رائعة، ومن المقرر أن يواجه «الريدز» كلاً من أولمبيك ليون وإيه سي ميلان في مواجهتين ضمن كأس السوبر، وذلك يوم 11، 16 من ديسمبر الجاري.

وتتكون قائمة ليفربول من 33 لاعباً هم: أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه، وخط الوسط كل من تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياجو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس. وضم خط الهجوم محمد صلاح، كارفاليو، جوتا، لويس دياز، فيرمينو، ستيوارت، وبن دوك.

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