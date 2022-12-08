أحمد الظنحاني رئيساً لمجلس إدارة نادي دبا

المصدر: (دبا - البيان)

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أصدر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الرياضي، برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، وعبدالله علي الظنحاني نائبًا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور حمد أحمد الزيودي، وعبدالله أحمد عبدالله، وخالد راشد حمدان، وأحمد سليمان جميع الهنداسي، وخميس عبيد خميس، وأحمد إبراهيم حسين، ولطيفة خميس بن داوود العبدولي.

وأكد أحمد سعيد الظنحاني أن المجلس سيعمل على تطوير النادي على جميع الأصعدة وتكريس الجهود لجعله في مصاف الأندية المتطورة بطموح تحقيق الإنجازات.

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