«الفرسان» و«الإمبراطور» و«النمور» إلى دور الـ16 للكأس الغالية

المصدر: متابعة: علي شدهان، محمد فضل، إيهاب زهدي

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تأهلت فرق شباب الأهلي والوصل وكلباء أمس إلى دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب «فرسان دبي» على ضيفه الوحدة في مباراة القمة، بدور الـ32 للبطولة بهدف سجله وليد عباس في الدقيقة 70 من زمن المباراة التي أقيمت باستاد راشد..

واندفع الوحدة للهجوم بحثاً عن التعادل، ما سمح بمساحات خالية كبيرة في نصف ملعبه، وشكل شباب الأهلي خطورة من هجمات مرتدة سريعة، وأضاع كارتابيا فرصة هدف ثان في الوقت بدل الضائع. وفاز الوصل على ضيفه مسافي بثلاثة أهداف دون رد، سجل أهداف «الإمبراطور» البرازيلي اوليفيرا، والأرجنتيني شانكالاي والدولي علي صالح في الدقائق 36 و62 و92.

وفاز اتحاد كلباء على ضيفه الذيد بنتيجة 6 - 2، وأحرز سداسية «النمور» دانيال بيسا «هدفين»، وملابا والكساندرو سيسالدو ولياندرو والبديل أحمد عامر في الدقائق، 12، 25، 29، 53، 60، 80 فيما أحرز للذيد كل من الحسن تامبورا وبرونو في الدقيقتين 44. 82.

4 مباريات اليوم

وتقام اليوم 4 مباريات في ختام دور الـ32 للبطولة، ويلعب العين مع دبا الفجيرة وسط ترشيحات بفوز «الزعيم» العين، فيما يتطلع دبا لتحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي ومفاجأة العين، ويلتقي بني ياس مع مصفوت في مواجهة تبدو غير متكافئة في ظل الفوارق الفنية بين الفريقين، ويستضيف العربي فريق عجمان بطموح الوصول لدور الـ16، ويلاقي العروبة فريق خورفكان في ديربي خاص.

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