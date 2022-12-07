جدول مباريات كأس سوبر دبي

المصدر: البيان

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يلتقي غداً الخميس فريقا آرسنال الإنجليزي وليون الفرنسي، على استاد آل مكتوم بدبي، في افتتاح منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس سوبر دبي 2022 لكرة القدم، والتي تشارك فيها 4 فرق أوروبية، هي ليفربول وآرسنال الإنجليزيين واي سي ميلان الإيطالي، وأولمبيك ليون الفرنسيـ خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر، ويستضيف جميع مبارياتها استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.

وستُلعب 4 مباريات قوية في كأس سوبر دبي لتحديد البطل في النهاية، وإليكم جدول المباريات:

أرسنال x ليون - يوم الخميس 8 ديسمبر 2022، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية 7.30 بتوقيت دبي، 5.30 بتوقيت مصر.

ليفربول x ليون - الأحد 11 ديسمبر 2022، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية 6 بتوقيت دبي، 4.00 بتوقيت مصر.

أرسنال x ميلان - الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية 6 بتوقيت دبي، 4.00 بتوقيت مصر.

ليفربول x ميلان - الجمعة 16 ديسمبر 2022، في تمام 6.30 مساء بتوقيت السعودية، 7.30 بتوقيت دبي، 5.30 بتوقيت مصر.

وتشارك الفرق الأربعة بكامل نجومها غير المنضمين لمنتخبات بلدانهم المشاركين في نهائيات كأس العالم 2022.

وكانت 3 فرق هي ارسنال وليفربول وليون قد انتظمت في مرانها بدبي بالفعل استعدادا للمشاركة في مباريات البطولة، في حين من المقرر وصول فريق آي سي ميلان يوم 11 ديسمبر الجاري قبل مواعد مباراتيه في البطولة يومي 13 و16 ديسمبر.

وحصلت اللجنة المنظمة للبطولة على موافقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (ايه إف سي) على إقامة هذه البطولة، بمشاركة الفرق الأربعة بكامل نجومهم وأجهزتهم الفنية، خلال هذا التوقيت خلال كأس العالم 2022، حيث ستكون البطولة بمثابة معسكر إعداد شتوي استعداداً لاستكمال المواسم المحلية الأوروبية بعد ختام المونديال.

ويقضي نظام البطولة، الذي تمت الموافقة عليه من جميع الفرق، بحصول الفريق الأكثر جمعا للنقاط على كأس البطولة، ومن المنتظر أن تدير بعض من مباريات البطولة أطقم تحكيم إماراتية.

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