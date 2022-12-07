ميتشيل يقدم أوراق اعتماده مع الظفرة للمدرب الصربي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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قدم ميتشيل دي فريدي مهاجم الظفرة أوراق اعتماده للصربي الكسندر المدير الفني للفريق، في مباراة بينونة أول من أمس ضمن المرحلة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي انتهت لمصلحة الظفرة 3-0، أحرز منها ميتشيل هدفين، بالقدم والرأس وقدم مستوى متميزاً طوال شوطي اللعب منحه جائزة نجومية اللقاء.

وأكد ميتشيل دي فريدي الذي يخوض موسمه الأول مع الظفرة، استفادته من فترة التوقف السابقة، والتدريبات التي خضع لها تحت قيادة المدرب الكسندر الذي كان قد تولى المهمة خلفاً لمواطنه نيبوشا بداية من الجولة العاشرة بدوري أدنوك للمحترفين والتي توقفت عندها المنافسة بسبب المونديال، حيث ظهر المهاجم الهولندي بمستوى مخالف لبداياته مع الفريق والتي لم يحالفه فيها التوفيق، وتألق في المراوغة والتهديف وهز الشباك في خطوة جيدة منه للمحافظة على مكانته وعدم إنهاء تعاقده، لكنها تتطلب منه المزيد من العمل في الفترة المقبلة.

ويأتي تألق دي فريدي في وقت يبحث فيه الجهاز الفني عن إمكانية إجراء تعديلات على مستوى اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل في ظل شبح الهبوط من الدوري الذي يهدد الفريق، مؤكداً بمستواه رغبته في إثبات وجوده والمواصلة في الكشوفات خلال الموسم الحالي.

وكان واضحاً، أن المهاجم الهولندي الذي اكتفى بإحراز هدفين فقط في 10 مباريات بالدوري، قد نجح في انتزاع ثقة مدربه الصربي ورافقه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، ونال إشادة مباشرة من الكسندر الذي شكره على المستوى ونجاحه في الوصول لشباك بينونة بهدفين، وهنأه على جائزة نجومية اللقاء.

فيما انعكس التألق على اللاعب الذي كان في معنويات عالية، وتحدث بثقة مؤكداً أن الفوز يحسب لزملائه اللاعبين جميعاً، ذاكراً أنه يعتبر خطوة مهمة في مشوار الفريق بالبطولة، مبيناً أنه تعامل بجدية مع المباراة وهدفه مواصلة التألق والعمل على قيادة الفريق للمزيد من الانتصارات في جميع المنافسات المحلية.

تحديات

وتنتظر فارس الظفرة عدة مهام في مختلف المنافسات، منها مواجهة النصر يوم الأحد المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولقاء الإياب يوم الخميس المقبل، بجانب مباراة عجمان في الدوري يوم 19 الجاري وأمام الجزيرة يوم 24 من ذات الشهر، وهي المواجهات التي تسبق البدء في فترة التعاقدات، وستكون بمثابة فرصة كبيرة أمام المهاجم الهولندي لنيل المزيد من الثقة وإثبات وجوده حتى لا يغادر كشوفات الفريق.

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