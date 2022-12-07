كلباء يستعرض في شباك الذيد بالستة ويضرب موعداً مع البطائح

المصدر: كلباء - محمد فضل

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حجز اتحاد كلباء بطاقة الصعود لثمن نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه العريض على ضيفه الذيد بنتيجة 6/2، ليحلق النمور بركب الفرق المتأهلة لهذا الدور من المسابقة الأغلى، ضارباً موعد مع البطائح بدور الـ 16، في لقاء سيكون ثأرياً للاعبي كلباء.

وأحرز سداسية النمور دانيال بيسا "هدفين" وهدف لكل من ملابا والكساندرو سيسالدو ولياندرو والبديل أحمد عامر، في الدقائق 12، 25، 29، 53، 60، 80، فيما أحرز للذيد كل من الحسن تامبورا وبرونو في الدقيقتين 44 و82، وأكمل الذيد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب أحمد العفاد في آخر لحظات المباراة.

مع انطلاقة المباراة أكرم كلباء وفادة ضيوفه بهدف مبكر جاء في الدقيقة 12 عبر تسديدة مخادعة للاعب إلكساندرو سيسالدو، الذي نجح في قص شريط الأهداف بطريقة رائعة، وكثف النمور الضغط من أجل إحراز هدف ثاني يعيد الطريق ويطمئن الجمهور، وكان للاعبين ما أرادوا بعد كرة متبادلة بين الفردان وملابا الذي مررها للاعب دانيال بيسا حيث لم يتوان الأخير في إيداعها بالمرمي وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 25، وتمكن ملابا من فك صيامه التهديفي ونجح في تدوين اسمه ضمن قائمة الهدافين بعد إحرازه لهدف ثالث جاء في الدقيقة 29.

وقلص الذيد الفارق قبيل نهاية الشوط الأول عبر لاعبه المالي الحسن تامبورا الذي استفاد من الخطأ الدفاعي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الذيد بنتيجة 3/1.

وخلال شوط المدربين أضاف كلباء هدفاً رابعاً عن طريق اللاعب لياندرو بعد مجهود فردي، حيث رفع الكرة أعلى حارس مرمى الذيد في الدقيقة 53، وصدت قائم الذيد كرة إلكساندرو القوية، وأضاف دانيال بيسا هدف كلباء الخامس والثاني له في اللقاء بالدقيقة 60، وتمكن البديل أحمد عامر من إحراز هدف عالمي عبر ضربة ثابتة نفذها بقوة في سقف المرمى بالدقيقة 80، وأحرز الذيد هدفه الثاني عن طريق البديل هوغو أليكساندر بالدقيقة 82.

وفي الدقائق الأخيرة غادر لاعب الذيد أحمد العفاد أرضية الملعب مطروداً بالبطاقة الحمراء، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد كلباء 6/2.

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