بتوجيهات حمد الشرقي.. تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الرياضي الثقافي

المصدر: وام

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، أصدر الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الرياضي الثقافي، برئاسة سعادة أحمد سعيد عبدالله الظنحاني.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته .. السيد عبدالله علي محمد الظنحاني نائبًا للرئيس، والدكتور حمد أحمد محمد الزيودي، والسيد عبدالله أحمد عبدالله، والسيد خالد راشد حمدان، والسيد أحمد سليمان جميع الهنداسي، والسيد خميس عبيد خميس محمد، والسيد أحمد إبراهيم أحمد حسين، والسيدة لطيفة خميس بن داوود العبدولي.

ووجّه سعادة أحمد سعيد الظنحاني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لتسخير كافة الإمكانيات لدعم الحركة الرياضية والارتقاء بها والى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لمتابعته الفعاليات الرياضية بشكل دائم ودعم الشباب وإلى الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة على متابعته للنشاط الرياضي وتطوير البنية التحتية الملائمة لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.

وأكد الظنحاني أن المجلس سيعمل وفق مهامه الموكلة له على تطوير نادي دبا الفجيرة الرياضي الثقافي على جميع الأصعدة وتكريس الجهود لجعله في مصاف الأندية المتطورة وتحقيق إنجازات لافتة .

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