«سوبر دبي» ملتقى نجوم أوروبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم المهاجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، النجوم المتواجدين حالياً في دبي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،وتنطلق منافساتها غداً وتختتم في 16 الجاري باستاد آل مكتوم بنادي النصر،بمشاركة أندية أرسنال وليفربول وأي سي ميلان وأولمبيك ليون،وسيصل ميلان معززاً بنجومه 11 الجاري.

وتضم قائمة ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، والتي أعلنها النادي،كلاً من أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا في حراسة المرمى، بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه، في خط الدفاع، تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياجو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس في خط الوسط،،ومحمد صلاح، كارفاليو، جوتا، لويس دياز، فيرمينو، ستيوارت، وبن دوك في الهجوم.

فيما تضم قائمة أرسنال محمد النني وماركينيوس وجيمس هيلسون وسدريك سوريس وتايلور فوران وغيرهم من اللاعبين غير المشاركين في كأس العالم،ويتقدم الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجوم ليون أولمبيك. وبدأ ليفربول تحضيراته أمس بمجمع ند الشبا الرياضي، ونشر موقع النادي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صوراً من تدريبات الفريق في دبي ،وكتب عليها :

«غروب الشمس في الإمارات ونشاط لـ «الريدز» في التدريبات» و« الريدز في أرض العرب، نحن في دبي»، ومن المقرر أن يواجه «الريدز» كلاً من أولمبيك ليون وإيه سي ميلان في مواجهتين ضمن كأس السوبر، يومي 11، 16 الجاري.

ويتدرب أولمبيك ليون بنادي ضباط شرطة دبي بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان أحد نجوم فرنسا أبطال كأس العالم 1998، فيما يواصل أرسنال استعداداته بنادي النصر.

ورحب أحمد هاشم خوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بنجوم ليفربول واولمبيك ليون خلال وصولهم أول من امس إلى دبي متمنياً لهم إقامة سعيدة، مؤكداً أن مشاركة الفريقين بالبطولة يمثل تجربة استثنائية للجماهير، لحظات تاريخية ستبقى محفورة في الذاكرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز