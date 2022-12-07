إشادة دولية بجهود الإمارات لتطوير رياضة القوة البدنية

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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عبر رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية براغا عن سعادته للجهود الاستثنائية التي تبذلها الإمارات لتطوير رياضة القوة البدنية قارياً وعالمياً، مشيداً بتنظيم بطولة آسيا للقوة البدنية في نادي دبي لأصحاب الهمم، وقال: مؤشرات نجاح البطولة والمكاسب الفنية والتنظيمية واضحة، ونقدم الشكر إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية لمساعدته في تطوير اللعبة قارياً وعالمياً. من ناحية أخرى رفع منتخب الإمارات رصيد إلى 15 ميدالية بـ«آسيوية القوة البدنية» (6 ذهبيات وفضية و8 برونزيات).

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