الوصل ومسافي.. هدف واحد

المصدر: متابعة – محمد فضل

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يستضيف الوصل بملعبه بزعبيل عند الساعة 16.40 عصر اليوم فريق مسافي ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتبدو المواجهة غير متوازنة بين الفريقين، ويسعى الوصل إلى ضمان بطاقة الصعود لدور الـ 16 وهو الهدف نفسه الذي يتطلع مسافي إلى تحقيقه، لكن مهمة الفريق الضيف ستكون في غاية الصعوبة في مواجهة رفاق اللاعب فابيو ليما المتألق مع الإمبراطور الذي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة ضمن ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وحقق الوصل الفوز على بني ياس بنتيجة 3 - 1 قبيل توقف مسابقة الدوري في نوفمبر الماضي.

مسح الصورة

ويسعى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل عبر مباراة اليوم، إلى مسح الصورة المهزوزة التي قدمها الفريق أمام خورفكان ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي غادرها الوصل بعد الهزيمة في عقر الدار أمام خورفكان برباعية على الرغم من انتصار الوصل ذهاباً 3 - 2.

جاهزية مسافي

في المقابل أكمل مسافي جاهزيته للقاء الوصل اليوم في دبي، ويسعى الفريق الأخضر إلى تحقيق الفوز على الرغم من صعوبة اللقاء أمام الإمبراطور، ويحتل مسافي المركز السادس في دوري الدرجة الأولى برصيد 18 نقطة، وحقق الفريق مفاجأة مدوية قبيل أسبوعين بعد أن فاز على حتا بنتيجة 2 - 1 ليزيحه عن الصدارة، والتي ذهبت حينها لدبا الحصن ويعتمد مدرب مسافي المواطن فهد الدبل على لاعبي الفريق ماريوس بيجوي هداف الفريق برصيد 5 أهداف في مسابقة الدوري.

وحمزة الصنهاجي. وأكد المدرب فهد الدبل المدير الفني لفريق مسافي جاهزية فريقه للقاء اليوم أمام الوصل، والذي وصفه بالفريق الصعب، مشيراً إلى احترامهم الوصل كفريق كبير ومرشح للتتويج بالألقاب، لكن اللاعبين عازمون على تقديم العرض والأداء الجيد الذي يقود الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمهد للعودة من زعبيل ببطاقة الصعود إلى دور الـ 16، ودعا الدبل لاعبي فريقه إلى ضرورة التركيز التام طوال وقت المباراة والابتعاد عن ارتكاب الهفوات والأخطاء.

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