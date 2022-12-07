كلباء والذيد.. المفاجآت واردة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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يستقبل كلباء في تمام الرابعة والنصف وخمس دقائق عصراً ضيفه الذيد في مباراة تأتي ضمن مواجهات الدور التمهيدي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتبدو كفة المباراة غير متوازنة لكن المفاجآت قد تكون واردة في مثل هذه المباريات.

ويتطلع كلباء لمواصلة النتائج الجيدة، والتي يقدمها لاعبو النمور خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين بعد أن أبلى الفريق بلاءً حسناً خلال المسابقة، وتمكن من احتلال المركز السابع برصيد 17 نقطة مناصفة مع عجمان، وتبدو صفوف فريق كلباء بقيادة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي مكتملة، وهناك أكثر من خيار فيما يتعلق باختيار الأسماء المناسبة التي تتواجد خلال مباراة اليوم.

بداية جديدة

وسيكون لقاء اليوم فرصة للاعبين لمصالحة جماهير الفريق، والتي لم تكن راضية عن الأداء خلال مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي تلقى فيها النمور هزيمتين ذهاباً وإياباً أمام الوحدة الذي جرع النمور الهزيمة ذهاباً بثنائية وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف وسيكون الفريق مكتمل الصفوف ويملك المدرب عدة خيارات .

وفي المقابل فإن الذيد يخوض لقاء ملعب اتحاد كلباء لإحداث المفاجأة والعودة من الساحل الشرقي بالتأهل ، ويحتل الذيد المركز السابع في دوري الدرجة الأولى برصيد 18 نقطة، وتفصله 6 نقاط فقط عن دبا الحصن المتصدر، وتعاقدت إدارة الذيد مع المدرب الإيطالي ماركو سيموني مديراً فنياً للفريق وتحويل الكوتش محمد الطنيجي «عميد مدربي الهواة» مساعداً له وكان الذيد قد حقق تعادلاً مثيراً بهدفين أمام العروبة خلال الجولة الماضية من دوري الهواة بعد أن كان متأخراً بهدفين ليدرك التعادل في الوقت بدل الضائع.

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