شباب الأهلي والوحدة.. خطوة نحو أغلى الكؤوس

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يحتضن استاد راشد بدبي في السابعة والنصف من مساء اليوم، قمة شباب الأهلي وضيفه الوحدة، في أهم مواجهات دور الـ 32 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويزيد من قوة وأهمية المباراة، تواجد الفريقين على قمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري برصيد 22 نقطة.

ويعتلي «فرسان دبي» قمة الترتيب بفارق المواجهات المباشرة، بفوزه 2 - 1 على «العنابي» صاحب المركز الثاني، في مباراتهما بالجولة الثالثة من الدوري يوم 16 سبتمبر الماضي، وعلى ملعب مباراة نفسه اليوم.

ويتطلع الفريقان إلى الفوز، والعبور إلى الدور الـ 16، والاقتراب خطوة من تحقيق لقب مهم، يرفع به شباب الأهلي رصيده من ألقاب البطولة المفضلة إليه بعدما سبق وفاز بالكأس الغالية 10 مرات وآخرها موسما 2018 - 2019 و2020 - 2021، ليتصدر قائمة أكثر الأندية فوزاً بلقبها، ويقابله الوحدة، بطموح الوصول إلى لقبه الثالث في البطولة، والتي سبق وتوج به موسمي 1999 - 2000 و2016 - 2017.

ويدخل الوحدة مواجهة شباب الأهلي بطموحات كبيرة في الكأس الغالية من أجل المرور إلى دور الـ 16، واستثمار عودة الفريق القوية قبل توقف المسابقات بسبب كأس العالم.

ويدرك الجهاز الفني للوحدة بقيادة الإسباني مانويل خيمينيز أهمية وصعوبة اللقاء، خصوصاً وأنه يعد نهائياً مبكراً وأقوى مباريات دور الـ 32 في البطولة.

تفاؤل

واستعد العنابي للمباراة وسط حالة من التفاؤل داخل صفوف الفريق، وخاض الفريق مباراة ودية خلال التوقف أمام الاتفاق السعودي انتهت بنتيجة 2 - 1 للفريق الضيف خلال معسكره في أبوظبي.

ويفتقد الوحدة في المباراة لجهود الثنائي الحارس محمد الشامسي ولاعب خط الوسط عبدالله حمد للإيقاف 4 مباريات من اتحاد الكرة كعقوبة تأديبية، إلى جانب خليل إبراهيم للخدمة الوطنية، فيما من المتوقع أن يدفع مدرب العنابي بالقوة الضاربة، خصوصاً في خط الهجوم الذي يتواجد فيه أكثر من لاعب من العيار الثقيل.

جاهزية

وأكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن فريقه على أتم الاستعداد لاستضافة الوحدة، وقال: «استعداداتنا مثالية، بعدما خضنا تجربتين وديتين رفعنا بهما وتيرة الجاهزية لكل اللاعبين، ومن حظنا أن القرعة أوقعتنا مع الوحدة أحد الفرق القوية، ونسعى لتحقيق الفوز، والوصول إلى الدور الـ 16».

وعن فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، قال جارديم: «التوقف له شق إيجابي وآخر سلبي، والجيد أننا استرجعنا بعض اللاعبين المصابين، مثل محمد مرزوق، وهذا هو الشق الإيجابي، أما الشق السلبي، فهو أن أداء الفريق كان في نسق متصاعد في الدوري، وحققنا انتصارات عدة، وتصدرنا الترتيب، والتوقف يمكن أن يؤثر على مستوانا عند استئناف المسابقة».

وبشأن غيابات شباب الأهلي، قال: «لا أعتمد على لاعب واحد فقط، ونحن كمنظومة في الجهاز الفني، نزرع ثقافة الفوز لدى الجميع، واعتمادي دوماً على جاهزية كل لاعب، وأن يكون البديل بمستوى الأساسي نفسه، ونضع نصب أعيينا دائماً، تحقيق الفوز بأي تشكيلة نشارك بها من اللاعبين».

وقال أحمد عبدالله جميل لاعب شباب الأهلي: «نخوض مباراة مهمة في بطولة كبيرة تحمل اسماً غالياً، ونحن جاهزون لمواجهة الوحدة، وتركيز اللاعبين على الفوز والتأهل».

منافس قوي

من ناحيته أكد مانويل خيمينيز مدرب العنابي أهمية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إن فريقه سيواجه منافساً قوياً، مما يعني أننا مطالبون ببذل قصارى جهدنا وإظهار أفضل ما لدينا في المباراة للخروج بانتصار يصعد بنا إلى الدور المقبل.

وشدد خيمينيز على أن الوحدة لديه تطلعات مستمرة في الموسم سواء في الكأس أو الدوري، مضيفاً: من جانبنا نواصل العمل مع الفريق للفوز، بالرغم من صعوبة المباريات والمنافسين.

وأشار إلى أن تحضيرات الفريق للمواجهة سارت بشكل جيد، واللاعبون قاموا بعمل رائع خلال التدريبات، متمنياً أن ينعكس ذلك على الأداء خلال المباراة.

طاقم تحكيم إسباني

أسند اتحاد كرة القدم إدارة مباراة القمة بين شباب الأهلي وضيفه الوحدة، إلى طاقم تحكيم إسباني يتكون من الحكم الدولي جييرمو كوادرا، ويعاونه كل من راؤول كابانيرو، حكم مساعد أول، وخوسيه أنريكي، حكم مساعد ثانٍ، واجناسيو جليسياس، حكم فيديو، ومعهم الإماراتيان يوسف الجسمي، حكم رابع، وأحمد النقبي، حكم فيديو مساعد.

هدف

قال حارس مرمى الوحدة، راشد علي: بلا شك مواجهة مهمة للغاية في البطولة الأغلى ونحن عازمون على الظهور بأفضل صورة لتحقيق انتصار مهم، وشباب الأهلي فريق قوي وهذا ينعكس بصورة واضحة على نتائجه في بطولة الدوري ولن تكون مواجهة سهلة وهذا يعني أنه يجب علينا أن نلتزم بتعليمات الجهاز الفني وأن نقدم كل ما لدينا في المباراة.

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