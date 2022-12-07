«وهج» الفجيرة يضرب «الإعصار»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أجبر الفجيرة ضيفه حتا على مغادرة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من أدوارها التمهيدية وتحديداً عند محطة دور الـ 32، ليستعيد الذئاب الوهج ويتمكن من وضع حد لهزائم الموسم الحالي بعد أن ظفر الفريق ببطاقة التأهل لدور 16 من المسابقة الأغلى بعد تجاوزه عقبة الإعصار الحتاوي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة استمرت لنحو 120 دقيقة.

وضرب مدرب الفجيرة الشاب محمد الحوسني أكثر من عصفور بحجر الفوز بعد أن رد اعتبار هزيمته في الدوري أمام حتا والتي كانت في الجولة الخامسة إلى جانب الاطمئنان على وضعية الفريق قبيل مواجهة الحمرية في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري يوم 18 الجاري.

ورغم الهزيمة إلا أن حتا لم يكن سيئاً وخلق عدة فرص طوال المباراة لم يتم استغلالها بالشكل المناسب.

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