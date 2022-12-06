الإمارات الوجهة المثالية للفرق الأوروبية بعد كأس العالم 2022

المصدر: وام

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تواصل دولة الإمارات ريادتها وتفوقها في استضافة نجوم وأبطال العالم في مختلف الرياضات على مدار العام، وكذلك إقامة البطولات والدورات المختلفة بحضور أبرز النجوم.

وتعد الفترة الحالية التي تتوقف فيها الدوريات العالمية لكرة القدم نظرا لإقامة بطولة كأس العالم 2022، مرحلة مهمة بالنسبة لأندية الدوريات الأوروبية من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث كانت الوجهة المثالية لها كل من أبوظبي ودبي.

وبفضل بنيتها التحتية والتجهيزات اللوجستية عالية المستوى تحط 6 فرق أوروبية الرحال خلال الفترة الحالية في كل من أبوظبي ودبي، حيث تستضيف العاصمة أبوظبي للمرة الأولى بطولة "كأس التحدي" على استاد آل نهيان يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري والذي يجمع بين تشيلسي واستون فيلا الإنجليزيين.

وتقام منافسات البطولة ضمن توجه حكومة أبوظبي واستراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي لجعل أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية.

ووصلت أمس بعثة تشيلسي إلى العاصمة أبوظبي استعدادا لمواجهة استون فيلا، حيث سيكون التواجد في أبو ظبي فرصة مثالية للفريقين لختام المعسكرات التدريبية قبل استئناف الدوري الإنجليزي في أعقاب ختام مباريات كأس العالم.

كما تواصل مدينة دبي استعداداتها لاستضافة منافسات "كأس سوبر دبي" والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويجمع 4 فرق أوروبية هي ارسنال وليفربول الإنجليزيين وأي سي ميلان الإيطالي، وأولمبيك ليون الفرنسي.

وكانت بعثة أرسنال الإنجليزي قد وصلت أمس إلى مدينة دبي، فيما وصلت صباح اليوم الثلاثاء بعثة أولمبيك ليون الفرنسي، على أن يستمر توافد بقية الفرق استعدادا لخوض مباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر الجاري على استاد آل مكتوم.

وكانت الإمارات الوجهة المثالية أيضا للعديد من الفرق قبل انطلاقة كأس العالم الشهر الماضي، حيث استضافت عدد من المنتخبات المشاركة من أبرزها منتخب الأرجنتين الذي تدرب على ملعب نادي الوحدة وخاض مواجهة ودية مع منتخب الإمارات على استاد محمد بن زايد، كما أقامت منتخبات الأوروجواي وألمانيا وسويسرا والسعودية وغانا واليابان معسكراتها الإعدادية الأخيرة قبل المشاركة في المونديال في كل من أبو ظبي ودبي أيضا.

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