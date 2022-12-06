فوز الحمرية وخورفكان ومليحة في دوري الصالات

المصدر: الشارقة - البيان

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استعاد الحمرية توازنه في الجولة العاشرة لدوري كرة قدم الصالات، وحقق فوزاً لافتاً ومهماً على الشارقة 3 - 0، تبادل تسجليها أندرسون جوستافو (هدفين) وهاشم زراع (هدف)، واكتسح خورفكان ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 6 - 1، تبادل تسجيل أهداف خورفكان، لوكاس نونيس وخالد الشوكة وأحمد الشحي وهيثم الشاعر وأندري مارتينيز وفينيكيوس ناسيمينتو، وسجل لكلباء حمد البلوشي، وفاز مليحة على ضيفه وجاره البطائح 2 - 1 في ديربي المنطقة الوسطى، وسجل لمليحة أبريل دي أبرو هدفي الفوز، وللبطائح دانييل نيتو وبعد ختام الجولة يتصدر الشارقة برصيد 15 نقطة ويليه خورفكان برصيد 14 نقطة والحمرية برصيد 14 نقطة، والبطائح بالرصيد نفسه، ومليحة برصيد 13 نقطة، واتحاد كلباء برصيد 3 نقاط.

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