الصقور.. شباك نظيفة في 3 مباريات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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نجح فريق الإمارات «الصقور» في الخروج بشباك نظيفة، للمباراة الثالثة على التوالي عندما فاز على الرمس 5-0 في دور الـ 32 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أول من أمس، التي سبقها فوزان متتاليان في دوري الدرجة الأولى على الحمرية 2-0 ومسافي 3-0 مبرهناً قوته هجومياً ودفاعياً.

وأكد هادف سيف مدير الصقور، أن ما قدمه اللاعبون مؤخراً يعكس تطور المستوى، وبلوغهم مرحلة جيدة من الانسجام والجاهزية، وأن ذلك يجعلهم يتوقعون الأفضل في المشوار المقبل، رافضاً في ذات الوقت، تهويل الفوز على الرمس، ذاكراً أن المهم بالنسبة لهم لم يكن الفوز بعدد كبير من الأهداف ولكن المستوى الجيد للاعبين مع المحافظة على نظافة الشباك ونيل بطاقة التأهل.

واعتبر أن فريقه مؤهل للمضي قدماً في البطولة الغالية التي سبق له أن تُوج بلقبها، ذاكراً أن مباريات الكؤوس تتقبل كافة النتائج، وأضاف: بالتأكيد ستكون لدينا مواجهة صعبة في المرحلة المقبلة من المنافسة، لأننا سنواجه الفائز من شباب الأهلي والوحدة، لكن بالعزيمة والإصرار يمكن أن نخطف بطاقة التأهل، بطولات الكؤوس تختلف عن الدوري، وعلينا فقط التحلي بالثقة والاجتهاد في الملعب، خاصة أن فريقنا يسير نحو الأفضل مع كل مباراة يخوضها ويؤدي بشكل جيد، وهنالك اهتمام كبير من اللاعبين بأغلى البطولات التي تعني لهم الكثير بالتأكيد.

أهداف

وأشار مدير الصقور إلى أن ناديه متمسك بالأهداف التي رسمها منذ بداية الموسم، ويساعده في ذلك حالة الاستقرار التي يعيشها، ورغبة اللاعبين في تحقيق الانتصارات وكسب التحدي مع نهاية الموسم بالعودة من جديد إلى دوري المحترفين.

وقال: أمورنا مستقرة والمعنويات عالية، وكل لاعب يرغب في تقديم أفضل ما عنده وإقناع الجهاز الفني الذي يبذل جهداً كبيراً مع الفريق بقدراته لإثبات وجوده، هنالك تحد كبير ينتظرنا جميعاً، ونحاول أن نكون على قدر هذا التحدث مع نهاية الموسم وفي سبيل ذلك نبذل دائماً قصارى جهدنا.

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ويحتل الصقور المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الهواة، برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر دبا الحصن ونقطتين عن حتا ثاني الترتيب، ونقطة واحدة عن الجزيرة الحمراء الذي يحتل المركز الثالث ولكن بخوضه 12 مباراة، مقابل 11 مباراة للصقور والمتصدر ووصيفه.

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