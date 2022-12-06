اهتمام كاميروني بجائزة الشهر في الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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اهتمت الصحافة الكاميرونية بتتويج مواطنها سالمون بانغا بجائزة أفضل لاعب في نادي الهلال السوداني عن شهر نوفمبر الماضي، وكتب موقع (اكتيميكاميرون): «حصل بانغا على جائزة لاعب الشهر مع الهلال أم درمان ليستكمل رحلة النجاح عقب فوزهم ببطولة كأس السودان، وبالتالي فإن الكاميروني يحقق بطولة مزدوجة»، وأضاف الموقع أن بانغا مر بثلاث محطات وهي نادي قاروا الكاميروني، ثم الدفاع الحديدي المغربي، ثم الهلال السوداني في 2022.

وكرمت الإدارة الرياضية بنادي الهلال السوداني بانغا بجائزة نجم شهر نوفمبر 2022 ، في المدير الفني الكونغولي فلوران إيبنيغي، وقائد فريق الهلال محمد عبد الرحمن ، واعتمد الهلال تقديم الجائزة لأول مرة في تاريخ النادي في أكتوبر الماضي.

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