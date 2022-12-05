الفجيرة يتخطى حتا ويصعد لدور 16 الكأس الغالية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل – تصوير: زيشان احمد

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خطف الفجيرة بطاقة الصعود لدور 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه الصعب على ضيفه حتا بنتيجة 2/1 بعد مباراة مثيرة استمرت لأربعة أشوط 120 دقيقة، بكر الفجيرة بهدف السبق الذي أحرزه محمد عادل في الدقيقة 13 وأضاف البديل يحيى الأمين هدف الفوز الغالي في الشوط الإضافي الثاني تحديداً عند الدقيقة 117 فيما أحرز يتيمة حتا نجمه البرازيلي روجير كونتينهو في الدقيقة 23 ليرافق ذئاب الفجيرة أندية الجزيرة والإمارات والنصر والبطائح، التي ضمنت التواجد مع فرق ثمن نهائي الكأس الغالية، ويلاقي الفجيرة الفائز من مباراة الوصل ومسافي التي تقام بعد الأربعاء.

وفي أول دقائق مباراة الفجيرة والإعصار أضاع أصحاب الأرض فرصة التقدم عبر ركلة جزاء أهدرها «المقيم» موفتاو اولابي بعد تألق حارس حتا سالم خيري في صدها في الدقيقة العاشرة، لكن محمد عادل تمكن من تعويض فريقه ركلة الجزاء الضائعة لينجح في افتتاح شريط الأهداف لذئاب الفجيرة بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 13، وقام حتا بأكثر من هجمة خطرة بغية إدراك هدف التعادل والذي جاء عن طريق اللاعب روجيرو كونتينهو بعد كرة متبادله بينه وبين زميله جورج نوفسكي الذي مرر كرة بينيه خدعت دفاع الفجيرة ووصلت لكونتينهو الذي لم يتوانَ في إيداعها شباك الذئاب هدف تعادلي في الدقيقة 23 انتهى عليه الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني حصل لاعب حتا روجيرو على فرصة التقدم بعد أن توغل داخل منطقة جزاء الفجيرة لكن صالح ربيع حارس الفجيرة كان في الموعد ليحرمه من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 88 من عمر المباراة، وارتدت كرة محمد عادل من قائم مرمى حتا في الدقيقة الأخيرة من الزمن بدل الضائع المقدر بخمس دقائق لتنتهي المباراة في شوطيها بهدف، ويتحول الفريقان لشوطين إضافيين لحسم بطاقة الصعود، ويتمكن فريق الفجيرة من تحقيق الفوز في الدقيقة 117 عبر الهدف الغالي الذي أحرزه البديل يحيى الأمين بطريقة رائعة.

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