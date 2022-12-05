النصر يعبر «سيتي» ويضرب موعداً مع الشارقة في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ضمن النصر بطاقة العبور إلى دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتغلبه على "سيتي أف سي" أحد أندية الدرجة الأولى، بخماسية دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد آل مكتوم، وضرب العميد موعداً مع الشارقة في الدور المقبل.

افتتح النصر التسجيل من هجمة منسقة سريعة قادها سالم راشد من الجهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المغربي عادل تاعرابت، الذي لم يجد صعوبة في تحويلها إلى هدف مبكر بعد 50 ثانية من بداية المباراة.

وعزز البرتغالي توزي تقدم العميد بهدف ثان في الدقيقة 30، ثم أضاف عبدالله أنور ثنائية في الدقيقتين 39 و41 لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة لمصلحة النصر.

وواصل العميد هز شباك منافسه بهدف خامس حمل توقيع عمر جمعة في الدقيقة 56، في المقابل ظهر "سيتي" بمستوى متواضع وفشل في اختراق دفاع العميد.

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