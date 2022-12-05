الجزيرة والإمارات إلى دور الـ 16 للكأس الغالية

المصدر: متابعة - محمد فضل، أحمد عيسى

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تأهل فريقا الجزيرة والإمارات إلى دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب «فخر أبوظبي» على دبا الحصن 3 - 2، في مباراة مثيرة. سجل الثلاثية علي مبخوت «ركلة جزاء»، عمر تراوري، وأشرف بن شرقي في الدقائق 3، 13، 70، وأحرز ثنائية دبا الحصن باولو هنريكو في الدقيقتين 57، 82، واحتسب الحكم سلطان صالح ركلة جزاء الجزيرة بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR» لعرقلة علي مبخوت. ولم يجد فريق الإمارات صعوبة في الفوز على الرمس في «ديربي رأس الخيمة» 5 - 0، سجلها دياجو فارياس، 4 أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق 16، 33، 45، 8،ووادرنسون كوستا بالدقيقة 53.

3 مباريات اليوم

وتقام اليوم 3 مباريات، ويلعب سيتي مع النصر باستاد آل مكتوم، والبطائح مع الجزيرة الحمراء باستاد الشارقة، فيما يستضيف الفجيرة فريق حتا، ويسعى النصر لحسم مباراته مع سيتي مبكراً وتجنب مفاجآت الفريق القادم من دوري الدرجة الأولى، ويخطط البطائح في مباراته مع الجزيرة الحمراء لتحقيق الانتصار الثالث توالياً بعد الفوزعلى النصر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ، ودبا الفجيرة في الجولة العاشرة للدوري،فيما يأمل الفجيرة رد اعتباره من هزيمته في دوري الأولى أمام حتا ، فيما يركز الدكتورعبدالله مسفر، مدرب حتا، على تأكيد تفوقه على منافسه، وقيادة «الإعصار» لدور الـ16.

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