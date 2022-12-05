حمدان بن محمد: لا مكان مثل دبي والإمارات.. أهلاً بكل النجوم والأندية والمنتخبات

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تفرّد دبي ودولة الإمارات بشكل عام، كوجهة متميزة، لا مثيل لها في العالم، لاستضافة تدريبات واستعدادات نجوم الرياضة والأندية والمنتخبات الوطنية، وقال سموه عبر حسابه الشخصي، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرأت اليوم تقريراً أصدرته مجلة «ذا أثليتك» الأمريكية، بشهادة نجوم العالم. نعم لا مكان مثل دبي. لا مكان مثل الإمارات. وأهلاً بكل النجوم والأندية والمنتخبات الرياضية، التي تختار بلادنا وجهة دائمة لها».

تميز

وسلط تقرير المجلة الأمريكية، الضوء على جمال الطقس والمرافق والمنشآت الرياضية المتميزة، وجودة الخدمات والفنادق الفخمة، وأسلوب الحياة الراقي،في الإمارات وقالت إن الإمارات، تأتي في صدارة الوجهات التي تختارها العديد من الأندية، لإقامة تحضيراتها ونجوم الرياضة للسياحة، أو قضاء فترات التأهيل والعلاج.

وتحدثت المجلة عن مشاركة أندية أرسنال وليفربول وميلان وليون في بطولة كأس سوبر دبي، من 8 إلى 16 الجاري، وتطرقت إلى قائمة الأندية الإنجليزية، التي اختارت قضاء تحضيراتها الحالية بمنطقة جيل علي، وهي بورنموث وبرايتون آند هوف ألبيون وأستون فيلا، كما رصدت في تقريرها العدد الكبير من النجوم الذين اختاروا دبي وجهتهم المثالية للراحة والاسترخاء، وكذلك التدريب والعلاج من الإصابات، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، الذي قضى العام الماضي فترة طويلة بدبي، للتأهيل البدني قبل العودة إلى الملاعب.

تجهيزات

وامتدحت المجلة ، مجمع ند الشبا الرياضي، واعتبرته الوجهة المفضلة للنجوم والأندية للتدريب، لكونه واحداً من أرقى المرافق المتكاملة، التي توفر الراحة للرياضيين ، وأشارت إلى أن المجمع يضم ملعبين مطابقين لمعايير«فيفا»، وصالة للألعاب الرياضية، مع أفضل تجهيزات التكييف وتدريبات اللياقة والملاعب الداخلية، وغرف العلاج والتأهيل وأجهزة الجري، إضافة إلى وجود 150 موظفاً، وقسم طبي متكامل.

وذكرت المجلة ، أن كريم بنزيما،نجم ريال مدريد من أبرز النجوم الذين يرتبطون بعلاقة خاصة مع دبي،،مدعمة ذلك بتصريح سابق له قال فيه: «لا يوجد مكان مثل دبي». وأكدت «ذا أثليتك»، أن هذا الشعور يتقاسمه معه معظم لاعبي الكرة وشهدت الفترة الماضية توافد ما لا يقل عن 11 منتخباً على الإمارات، للاستعداد لكأس العالم ، أو لبعض الاستحقاقات الأخرى

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