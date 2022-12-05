الظفرة يعيد ترتيب الأوراق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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استفاد الظفرة من فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين الحالية بسبب بطولة كأس العالم، لإعادة ترتيب صفوفه قبل العودة من جديد للمباريات، وظهر ذلك من خلال مباراته الأخيرة أمام عجمان في إياب المرحلة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي حقق فيها فوزاً ثميناً بهدفين دون رد على منافسه القوي وانتزع منه بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المنافسة معوضاً خسارته في جولة الذهاب 1- 3.

ورفع الجهازان الإداري والفني، من درجات الاهتمام بالفريق، لتصحيح المسار والعودة للانتصارات في الدوري الذي يحتل فيه فارس الظفرة المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل، واستغل المدرب الصربي الكسندر الذي تولى المهمة أخيراً خلفاً لمواطنه نيبوشا فترة التوقف للتعرف على قدرات اللاعبين وضاعف من جرعة التدريبات، مع إجراء العديد من التعديلات الفنية والتكتكية ورفع المستوى البدني.

هدف

ويستهل الظفرة مواجهاته في الدوري بمقابلة عجمان من جديد في الجولة 11 من المنافسة يوم 19 ديسمبر، والتي يعمل خلالها على كسب النقاط الثلاث، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبه، فيما يلتقي الجزيرة في الجولة 12 يوم 24 ديسمبر، ويستقبل دبا على ملعبه في ختام الجولة الأولى يوم 23 يناير المقبل، أي بعد فترة التوقف الثانية.

وحسب المتابعات، فإن الظفرة يخطط للخروج بنتائج إيجابية في الجولات الثلاث المقبلة، لكسب عدد من النقاط مع تدعيم صفوفه بعناصر متميزة على مستوى المواطنين، وإجراء تعديلات أيضاً في صفوف الأجانب والمقيمين، وأشارت بعض المصادر إلى اتجاه النادي لتقديم طلب استعارة عناصر من فرق المقدمة، وذلك بهدف البقاء في دوري المحترفين الذي يتمسك به النادي.

وأكد المدرب الكسندر ثقته في اللاعبين على تحقيق نتائج متميزة في المشوار المقبل، لكنه اشترط مضاعفة الجهد والعمل المستمر في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم فريق جيد يحقق نتائج مرضية لجمهوره، ويقدم مستويات متميزة.

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