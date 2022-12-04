15 دولة في بطولة زايد العربية الجامعية لكرة الصالات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تستضيف أبوظبي بطولة زايد العربية الجامعية الثانية لكرة قدم الصالات، التي ينظمها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وجامعة الإمارات، وتقام منافساتها في الفترة من 24 وحتى 30 ديسمبر الجاري.

ويشارك في البطولة 15 دولة عربية هي الإمارات، الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، سلطنة عمان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن، وستكون النسخة المقبلة هي الأكبر من حيث عدد الدول المشاركة.

وتعد البطولة هي البطولة العربية الجامعية الأولى التي ينظمها الاتحاد بتشكيله الجديد برئاسة معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، حيث من المقرر أن تقام منافساتها على ملاعب جامعة الإمارات وصالة المدرسة النهيانية بمدينة العين.

نجاحات

وقال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي إن البطولة ستشهد أكبر مشاركة عربية على الإطلاق في نسختها الثانية بعد النجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي أقيمت في أكتوبر 2019، وتوقفت بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة «كورونا»، وسميت ببطولة التسامح العربية الجامعية، وشهدت مشاركة 13 دولة عربية.

وأضاف: إن البطولة ستشهد تطبيق لوائح الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية فيما يتعلق بزمن المباريات وعدد اللاعبين وقوانين كرة قدم الصالات الدولية، مؤكداً أن البطولة تهدف إلى توطيد أواصر العلاقات والألفة والمودة بين الشباب العربي الجامعي، وتبادل الخبرات وتنمية المهارات لأجيال المستقبل، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة لرفد المنتخبات العربية في كل الألعاب الرياضية.

يذكر أن المنتخب المصري فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه العماني 5-2 في النهائي الذي أقيم بصالة نادي الجزيرة بأبوظبي، فيما أحرز المنتخب السعودي المركز الثالث، والمنتخب اللبناني المركز الرابع.

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