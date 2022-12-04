الجزيرة يخمد صحوة دبا الحصن ويبلغ "16 " الكأس الغالية

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل تصوير – زيشان أحمد

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حسم الجزيرة أولى بطاقات التأهل إلى دور ال16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه خارج القواعد على مستضيفه دبا الحصن بنتيجة 3 /2 بعد مباراة مثيرة من جانب الفريقان.

وجاءت الثلاثية عبر علي مبخوت " ركلة جزاء ، عمر تراوري وأشرف بن شرقي في الدقائق 3، 13 ، 70 ، واحرز ثنائية دبا الحصن البرازيلي باولو هنريكو في الدقيقتين 57 ، 82 .

وتمكن رفاق مبخوت من بسط السيطرة على أرضية الملعب منذ انطلاقة صافرة حكم المباراة سلطان محمد صالح الذي احتسب ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد العودة لتقنية الفيديو " الفار " اثر إعاقة المهاجم علي مبخوت من الخلف ليتقدم لركلة الجزاء اللاعب " مبخوت " محرزاً أول أهداف الدور التمهيدي من مسابقة كأس رئيس الدولة والهدف الأول للجزيرة خلال المباراة ، ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى أضاف عمر تراوري هدف الجزيرة الثاني مستفيداً من تمريرة عبد الله رمضان السحرية في الدقيقة 13 .

وواصل الضيوف بسط السيطرة على أرضية الملعب طولاً وعرضاً ويطلق اللاعب خلفان مبارك كرة يسارية ارتدت من قائم حارس الحصن محمد حسين في الدقيقة 32 . وينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد .

ومع انطلاقة شوط المدربين قلص دبا الحصن الفارق عن طريق البرازيلي باولو هنريكو الذي أطلق قذيفة صاروخية خارج منطقة الجزاء استقرت يسار مرمى الحارس علي خصيف والذي لم يرى الكرة إلا وهي تعانق الشباك في الدقيقة 57 .

وبحلول الدقيقة 70 دون المغربي اشرف بن شرقي محترف الجزيرة اسمه ضمن قائمة الموقعين على الأهداف بعد أن سدد كرة خدعت حارس دبا الحصن وتهادت في الشباك هدف ثالث لفخر ابوظبي ، وتمكن مهاجم الحصن هنريكو من تسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه عبر ضربة رأس محكمة في الدقيقة 82 وصدت عارضة الجزيرة كرة خطرة كادت ان تأتي بالتعادل في اخر انفاس المباراة والتي انتهت بفوز الجزيرة بنتيجة 3/2 .

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