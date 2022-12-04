مباراتان في انطلاقة دور الـ 32 للكأس الغالية اليوم

المصدر: متابعة - محمد فضل، أحمد عيسى

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تنطلق في الرابعة و35 دقيقة عصر اليوم منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بمباراتين، ويستضيف دبا الحصن فريق الجزيرة، فيما يلعب الإمارات مع الرمس، وتستمر المباريات حتى 8 الجاري، بإقامة 3 مباريات يومياً، ويشهد استاد راشد ،الأربعاء المقبل قمة شباب الأهلي والوحدة.



ويحل الجزيرة ضيفاً على دبا الحصن، بطموح العبور إلى دور الـ 16 في الوقت الأصلي للمباراة، ولكن المفاجآت واردة، ويلعب دبا الحصن بلا ضغوط ويتصدر الفريق دوري الدرجة الأولى برصيد 24 نقطة.

ويلتقي الإمارات مع الرمس بملعب «الصقور» في ديربي مثير بين الجارين في رأس الخيمة، ويحتل الإمارات المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى، برصيد 21 نقطة، ويعتمد على لاعبيه الأجانب بقيادة الهداف ديغو فارياس ومواطنه ليثيري داسيلفا، فيما يقبع الرمس في المركز الثاني عشر، برصيد 12 نقطة.



وأكد أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يولي بطولة الكأس الغالية اهتماماً كبيراً وأتوقع تنافساً كبيراً من الفرق للحصول على بطاقات التأهل.

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