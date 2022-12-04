«الوديات» تجهز العين في فترة التوقف

المصدر: العين - البيان

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واصل فريق الكرة بنادي العين تحضيراته، تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، وبمشاركة جميع اللاعبين، استعداداً للقاء الذي يجمعه بضيفه دبا الفجيرة، الخميس المقبل، باستاد هزاع بن زايد، ضمن دور الـ 32 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخاض الفريق خلال الأسبوع الماضي تجربتين وديتين، استثماراً لفترة التوقف الدولي الحالية، وخسر الأولى أمام التعاون السعودي بهدف لهدفين، وفاز في الثانية أمام الرائد السعودي بهدفين لهدف، وقام المدرب بإشراك جميع لاعبي الفريق لتجهيزهم للمباراة المقبلة.

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