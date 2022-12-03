الظالعي يبحث تطوير «الرجبي» عالمياً

المصدر: دبي- العوضي النمر

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بحث قيس الظالعي رئيس الاتحادين الأسيوي والعربي للرجبي مع عدد من قيادات اللعبة بالاتحاد الدولي والاتحادات القارية، كيفية تطوير اللعبة والارتقاء بمستواها خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال استقباله لعدد من قيادات اللعبة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، على هامش بطولة دبي سيفنز العالمية، والتي تستقطب العديد من قيادات اللعبة بالعالم وعدداً من الفرق القوية المتميزة في مجال اللعبة.

والتقى الظالعي بالكويتي حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، وأمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية والذي ناقش معه كيفية التعاون مع المجلس الأولمبي الأسيوي سعياً للارتقاء بلعبة الرجبي خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود العديد من الدول التي تمارس اللعبة وتعمل على تطورها، وأكد المسلم دعم المجلس الأولمبي لكي الجهود الرامية للارتقاء بالرياضة عامة والرجبي على وجه الخصوص.

وأكد قيس الظالعي حرص الاتحاد الآسيوي للعبة على دعم اللعبة والسعي لتطورها على الصعيدين القاري والدولي لنشر اللعبة وزيادة عدد ممارسيها، وتناول لقاء الظالعي مع عدد من رؤساء الاتحادات الإقليمية، الخطط والاستراتيجية المطلوب التنسيق فيها مع الاتحاد الدولي للعبة للارتقاء بمستواها وتبوؤها المكانة المرموقة التي تستحقها.

فيما أشار محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي أن تواجد العديد من قيادات اللعبة بالعالم يعزز من قيمة دبي باعتبارها الواجهة الرئيسية للعبة وعاصمة الرجبي بالشرق الأوسط، وأن اتحاد الرجبي حريص على توطيد العلاقات مع كافة الاتحادات القارية والأهلية، حيث إن العلاقة القوية مع تلك الاتحادات تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافع لنشر اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، خلال السنوات المقبلة.

ويسعى اتحاد الإمارات للرجبي لجعل الإمارات مركزاً جديداً لأهم الفعاليات والمسابقات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي، حيث نجح اتحاد الإمارات في استضافة عدد من أهم مسابقات الرجبي في العالم خلال الفترة الأخيرة وآخرها بطولة آسيا للكبار، كما أثنى الاتحاد الدولي للرجبي على شفافية وجهود الاتحاد الإماراتي للرجبي في نشر الرياضة والحفاظ على أعداد الممارسين في المسابقات المحلية.

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