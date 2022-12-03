ماجد ناصر جاهز لحماية عرين «الفرسان»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أكد ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي، جهوزيته للعودة إلى حماية عرين «فرسان دبي»، بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم الجاري، مشيراً إلى استفادته من فترة التوقف الحالية بسبب كأس العالم. وانتظم «قلب الأسد» في التدريبات أخيراً، كما دافع عن مرمى الفريق في مباراته الودية أمام اتحاد جدة الأحد الماضي، ومن المنتظر أن تكون مباراة شباب الأهلي والوحدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 7 الجاري، بداية عودة ماجد ناصر للمباريات الرسمية، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع شباب الأهلي في الدوري بالموسم الحالي.

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