أرسنال يصل غداً استعداداً لكأس سوبر دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يصل أرسنال الإنجليزي، غداً، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ويستضيفها استاد آل مكتوم بنادي النصر بين 8 و16 الجاري، بمشاركة 4 أندية أوروبية كبرى، هي: أرسنال وليفربول وأي سي ميلان وأولمبيك ليون.

ويقيم أرسنال معسكره التدريبي طيلة فترة تواجده في دبي بنادي النصر، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة أولمبيك ليون الذي يصل بعد غد ويجري تدريباته بنادي ضباط الشرطة بدبي، فيما يصل ليفربول في اليوم نفسه ويقيم معسكره التدريبي بمجمع ند الشبا الرياضي، ويكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة بوصول ميلان 11 ديسمبر الجاري، ويجري تدريباته بنادي ضباط الشرطة بدبي.

وتقام بطولة كأس سوبر دبي من 4 مباريات، تجمع الأولى أرسنال مع ليون 8 الجاري، ويلعب ليفربول مع ليون 11 منه، وأرسنال مع ميلان 13 ديسمبر وليفربول مع ميلان في ختام البطولة 16 ديسمبر.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس سوبر دبي، إطلاق حملة تخفيضات على جميع تذاكر حضور مباريات البطولة تصل إلى 51% تزامناً مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ51.

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