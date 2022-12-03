الوحدة يخسر من الاتفاق السعودي ودياً

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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خسر الوحدة من الاتفاق السعودي 1 - 2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أول من أمس بأكاديمية الوحدة لكرة القدم في إطار استعدادات «العنابي» للاستحقاقات المقبلة، تقدم الوحدة عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 20، وأدرك أحمد الغامدي لاعب الاتفاق التعادل في الدقيقة 50، قبل أن يسجل فيتينو هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 68.

وحرص الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة على الدفع بالعناصر الأساسية لتجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة التي سيخوض فيها «العنابي» مواجهات مهمة ببطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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