7 انتصارات تاريخية للعرب

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على الرغم من مغادرة المنتخبين السعودي والتونسي بنهاية مشاركتهما في دور المجموعات أول من أمس، إلا أنهما تركا أجمل الانطباعات عن الكرة العربية ومدى قدرتها على مجاراة نظيرتها الأوروبية واللاتينية اللتين تحتكران جميع ألقاب كأس العالم.

الباب الواسع

ودخلت المشاركة العربية التاريخ من الباب الواسع في مونديال قطر، الذي أصبح أول نسخة في تاريخ نهائيات كأس العالم تسجل 3 انتصارات عربية في بطولة واحدة.

بعدما تغلبت السعودية على منتخب الأرجنتين المصنف الثالث عالمياً وبطل العالم 1978 و1986 في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد، وفوز المغرب بثنائية نظيفة على منتخب بلجيكا المصنف ثاني أقوى منتخب في العالم بعد البرازيل، وأخيراً فوز تونس بهدف دون رد على منتخب فرنسا المصنف الخامس عالمياً وبطل العالم 1998 و2018.

ولم تكن المفاجآت التي فجرتها المنتخبات العربية في مونديال قطر الأولى من نوعها على مستوى المشاركة العربية في نهائيات كأس العالم، حيث حققت تونس فوزاً مثيراً في الجولة الافتتاحية في مونديال الأرجنتين 1978 أمام المكسيك 3 ـــــــ 1 قبل أن تتعادل 0-0 مع المنتخب الألماني بطل العالم 1954 و1974.

توقيع جزائري

وتواصلت النتائج الرائعة للمنتخبات العربية في مونديال 1982 بإسبانيا لكن هذه المرة حملت توقيع المنتخب الجزائري الذي تغلب على ألمانيا 2 ــــــــ 1 في الجولة الأولى وعلى تشيلي 3 ــــ 2 في الجولة الثالثة لكن مؤامرة ضده بين ألمانيا والنمسا تسببت في إقصائه من البطولة. وأصبح المنتخب الجزائري أول فريق عربي يحقق انتصارين في دور المجموعات من كأس العالم، وهو الإنجاز الذي كررته السعودية لاحقًا.

نتائج مذهلة

من جانبه، حقق المنتخب المغربي نتائج مذهلة في مونديال 1986 عندما فاز على البرتغال في الجولة الثالثة بنتيجة 3 ـــــــ 1 بعدما تعادل مع بولندا 0-0 وبالنتيجة نفسها مع إنجلترا، ليصعد أسود أطلس للدور الثاني وأصبح أول منتخب عربي على الإطلاق يتجاوز دور المجموعات في البطولة، والوحيد الذي تصدر مجموعته.

فوز سعودي

وجاء الدور على المنتخب السعودي في مونديال 1994 الذي صعد إلى الدور الثاني بفوزه في الجولة الأخيرة على بلجيكا بهدف دون رد بعدما تخطى شقيقه المغربي في الجولة الثانية.

وفي مونديال 1998 بفرنسا نجح المنتخب المغربي في التغلب على اسكتلندا بثلاثية نظيفة بعد أن تعادل مع النرويج بهدفين لمثلهما.

وفي مونديال 2014 بالبرازيل خطف المنتخب الجزائري الأنظار إليه بعبوره إلى الدور الثاني بفوزه على كوريا الجنوبية 4 ــــــ 2 في الجولة الثانية محققاً بذلك أكبر عدد أهداف في مباراة واحدة لفريق عربي في كأس العالم ثم تعادله مع منتخب روسيا بهدف لمثله.

وتعد المشاركة العربية في مونديال 2022 (4 منتخبات) الأكبر في التاريخ، بالتساوي مع 2018 عندما شاركت السعودية ومصر وتونس والمغرب.

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