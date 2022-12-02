اتحاد الكرة جاهز لانطلاقة دور الـ 23 للكأس الغالية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أنهى اتحاد الكرة استعداداته لانطلاق منافسات دور الـ 23 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تنطلق الأحد المقبل، ويلعب الإمارات مع الرمس بملعب الإمارات، بينما يستضيف دبا الحصن فريق الجزيرة.

وتستمر المنافسات حتى 8 منه، بمشاركة 31 نادياً، من يبنهم 14 فريقاً من دوري المحترفين، و17 من دوري الدرجة الأولى، منها فرق تنال شرف المشاركة للمرة الأولى في البطولة الغالية، وتم إعطاء فريق الشارقة (حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس رئيس الدولة موسم 2021 – 2022) بطاقة التأهل مباشرة إلى دور الـ 16، وفقاً للائحة.

وتستأنف المباريات يوم 5 ديسمبر ويتقابل سيتي مع النصر على ملعب النصر، ويستضيف الفجيرة منافسه حتا، ويلتقي البطائح مع الجزيرة الحمراء على ملعب نادي الشارقة.

ويلتقي يوم الثلاثاء 6 ديسمبر التعاون مع الحمرية على ملعب الإمارات، ويستضيف الظفرة منافسه بينونه، ويتقابل فرسان هيسبانيا مع غلف أف سي على ملعب حتا، ويتقابل يوم الأربعاء 7 ديسمبر الوصل مع مسافي في زعبيل، ويستضيف كلباء منافسه الذيد، كما يستضيف شباب الأهلي منافسه الوحدة في أقوى منافسات الدور التمهيدي، ويديرها طاقم تحكيم أجنبي بناء على طلب من نادي الوحدة.

وتختتم منافسات يوم الخميس 8 ديسمبر بأربعة لقاءات، حيث يستضيف العين فريق دبا الفجيرة، ويستضيف بني ياس فريق مصفوت، ويتقابل العربي مع عجمان على ملعب الإمارات، ويتقابل العروبة مع خورفكان على ملعب الفجيرة، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتقام مباريات دور الستة عشر يومي 21 و22 فبراير 2023، ومباريات دور الثمانية يوم 7 مارس 2023، ومباريات الدور قبل النهائي الذهاب 5 أبريل 2023 والإياب 13 من الشهر نفسه، فيما يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

توقعات

ويتوقع أن يشهد دور الـ 16 للبطولة مواجهات ساخنة، حيث من المتوقع أن يتقابل النصر في حال اجتيازه فريق سيتي مع الشارقة حامل اللقب، كما يتوقع أن يتقابل العين في حال اجتيازه دبا الفجيرة مع الفائز من الوحدة وشباب الأهلي، فيما يتوقع أن يلاقي الجزيرة الفائز من الشارقة والنصر وكلها مواجهات ساخنة ستفقد المسابقة فرقاً كباراً من المرشحين لنيل اللقب مبكراً.

لوائح

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهى زمن المباراة الأصلي بالتعادل بين الفريقين يتم احتساب وقت إضافي من شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمر التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتسمية الفريق الصاعد إلى دور الـ 16للبطولة.

وحددت لائحة البطولة حسابات مشاركة اللاعبين الأجانب والمقيمين، ففي حال كانت المباراة بين فريقين من المحترفين ينطبق عليهم شروط مشاركة اللاعبين الأجانب والمقيمين المطبقة في رابطة المحترفين، مشاركة 5 لاعبين أجانب و2 من المقيمين أو المواليد.

وفي حال كان طرفا المباراة فريقين من دوري الأولى «الهواة» ينطبق عليهم شروط مشاركة اللاعبين في مسابقة الأولى، وهي مشاركة 4 لاعبين أجانب و2 تحت السن من المقيمين والمواليد.

وحسمت لائحة المسابقات الأمر بالنسبة لمواجهة فريق من المحترفين مع آخر من «الهواة»، بتسجيل 8 لاعبي أجانب ومقيمين في قائمة المباراة، على أن يشارك 4 لاعبين أجانب بحد أقصى، و2 من المقيمين والمواليد، حرصاً على تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة.

اكتمال

وأكد أحمد يوسف بن درويش رئيس لجنة المسابقات، أن كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاقة بطولة الكأس قد اكتملت، وتعد النسخة الجديدة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة،استثنائية في ظل مشاركة جميع أندية دوري المحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى.

والتي يشارك منها فرق في هذه البطولة للمرة الأولى، بعدما ارتأى اتحاد الكرة منح فرق الدرجة الأولى فرصة للمشاركة في هذه البطولة الغالية، وأضاف: نظام البطولة يقضي بخروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار باستثناء مباراة نصف النهائي التي ستقام من مباراتين، على أن تقام مباراة الدور النهائي من مباراة واحدة أيضاً.

برنامج

تستأنف مسابقة دوري الدرجة الأولى يوم 17 ديسمبر المقبل، بعد فترة توقف إجبارية لمنح الأندية فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للمشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تقام 4 مباريات يوم السبت 17 ديسمبر و4 مباريات يوم الأحد 18 من الشهر نفسه، يذكر أن فريق دبا الحصن يتصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

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