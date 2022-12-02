«الفرسان» يتفوق على فولاد خوزستان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز شباب الأهلي على ضيفه فولاد خوزستان الإيراني، أمس، بهدفين نظيفين سجلهما ايغور جيسوس ويحيى الغساني في الدقيقتين 60 و82 في المباراة الودية التي أقيمت في استاد العوير، في وشهدت المباراة، مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق، ضمن برنامج إعداد «فرسان دبي» في فترة توقف الدوري.

وسبق للفريق التعادل مع اتحاد جدة السعودي 2 - 2، في تجربة ودية باستاد زعبيل.

ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي مع الوحدة 7 الجاري، باستاد راشد، في الدور الأول لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ثم يلتقي الجزيرة يومي 11 و15 من الشهر نفسه، في ذهاب وإياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز