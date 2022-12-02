أحمد العطاس يُنهي الغياب ويعود للجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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اقترب أحمد العطاس «27 عاماً» مهاجم الجزيرة من العودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع فريقه بعد فترة غياب استمرت 9 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، وأخضع الجهاز الفني للجزيرة اللاعب إلى تدريبات تأهيلية خاصة بهدف تجهيزه للعودة إلى المشاركة بالمباريات وتقديم الإضافة المطلوبة مع زملائه، مواصلة لرحلة التألق. ومن المتوقع أن يكون العطاس في حال جاهزيته أحد عناصر قائمة مباراة الفريق المقبلة أمام دبا الحصن في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد غد، وستكون مشاركته تدريجية في جزء من المباراة.

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