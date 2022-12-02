احتفالاً بعيد الاتحاد.. تخفيض 51 % على تذاكر كأس سوبر دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس سوبر دبي 2022، التي تقام نسختها الأولى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق حملة تخفيضات كبيرة تصل إلى 51 % على تذاكر جميع مباريات البطولة التي تقام من 8 إلى 16 ديسمبر الجاري على استاد آل مكتوم بدبي بمشاركة 4 أندية عالمية كبيرة، هي ليفربول، وميلان، وأرسنال، وأولمبيك ليون، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51.

يأتي قرار اللجنة المنظمة للبطولة مشاركة في احتفالات عيد الاتحاد، لتصبح البطولة احتفالية كبرى في دبي تضاهي أكبر المناسبات العالمية.

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