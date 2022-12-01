احتفالا بعيد الاتحاد.. خفض 51% على تذاكر كأس سوبر دبي

المصدر: دبي - البيان

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قررت اللجنة العليا المُنظمة لبطولة كأس سوبر دبي 2022 إطلاق حملة تخفيضات كبيرة تصل إلى 51 % على تذاكر جميع مباريات البطولة التي تقام من 8 إلى 16 ديسمبر الجاري على إستاد آل مكتوم بدبي، تزامناً مع احتفالات دولتنا الحبيبة بعيد الاتحاد 51.

ويشارك في البطولة أربعة أندية عالمية كبيرة هي ليفربول، ميلان، أرسنال، وأولمبيك ليون.

يأتي قرار اللجنة المنظمة للبطولة التي تقام نُسختها الأولى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد، ولتكون احتفالية كبرى تُضاهي أكبر المناسبات الرياضية العالمية في دانة الدنيا دبي، وليس مجرد مباريات لكرة القدم.

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