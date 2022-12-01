كرة الإمارات.. محطات مضيئة في 51 عاماً

المصدر: دبي- علي الظاهري

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حققت الإمارات على مدى العقود الماضية العديد من النجاحات في كرة القدم، وذلك بفضل ما تحظى به الرياضة في الدولة من اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة، وحكومة الإمارات، ما قاد إلى تحقيق العديد من الألقاب سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، إلى جانب العديد من الإنجازات على الصعيد الفني والإداري والتنظيمي.

ومن أبرز الإنجازات التي حققها منتخبنا الوطني الأول التأهل إلى نهائيات كأس العالم في إيطاليا 1990، والفوز بفضية وبرونزية كأس أمم آسيا عامي 1996 و2015.

والفوز بلقب بطولة كأس الخليج مرتين في خليجي 18 و21، إلى جانب تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد لندن 2012 لأول مرة في تاريخه، فيما يعتبر تتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا 2003 من اللحظات الخالدة في ذاكرة الكرة الإماراتية، إضافة إلى تحقيق الوصافة مرتين 2005 و2016، بجانب شباب الأهلي 2015.

تألق

وتألقت الصافرة الإماراتية في بطولات كأس العالم منذ عام 1994 وحتى النسخة الحالية من المونديال في العاصمة القطرية الدوحة، حيث دشن الحكم الدولي علي بوجسيم مشوار الصافرة الإماراتية في بطولات كأس العالم 1994 و1998 و2002، والمساعد الدولي عيسى درويش في نهائيات كأس العالم 2006، والمساعد الدولي صالح المرزوقي في نهائيات كأس العالم 2010، لتعود الصافرة الإماراتية في النسخة الماضية لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعد مشاركة طاقم إماراتي، بقيادة محمد عبدالله حسن.

ومحمد أحمد يوسف، وحسن المهري، قبل أن تكسب الثقة من جديد باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصافرة الإماراتية في مونديال قطر 2022، عبر طاقم تحكيم، بقيادة الحكم الدولي محمد عبد الله والحكمين المساعدين محمد الحمادي، وحسن المهري، والذي أدار مباراتين حتى الآن في المونديال، وهي مباراة إسبانيا وكوستاريكا، والمواجهة التي جمعت منتخبي صربيا والكاميرون.

تأسيس

وتأسس اتحاد كرة القدم في الدولة عام،1971 وهو أول اتحاد رياضي يتأسس في الإمارات، منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر من العام نفسه، ويتطلع اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى تحقيق مزيد من النجاحات لكرة الإمارات، بما يواكب التطلعات والطموحات المستقبلية في الفترة المقبلة، عبر تقديم العديد من المبادرات والبرامج، التي من شأنها تطوير الكرة الإماراتية، والارتقاء بها إلى أعلى مستوى في مختلف المحافل القارية والدولية.

وحققت كرة الإمارات العديد من الإنجازات والألقاب في مختلف المنتخبات الوطنية، خلال مسيرتها منها تتويج منتخب الشباب بلقب بطولة غرب آسيا بنيبال 1982 مناصفة مع منتخب العراق.

وحقق منتخب الناشئين الفوز بلقب بطولة الخليج أعوام 2006 و2009 و2010 و2013 والتأهل إلى مونديال 2009 في نيجيريا، كما توج منتخب الشباب ببطولة كأس آسيا للشباب 2008، والتأهل إلى مونديال 2009، وظفر المنتخب الأولمبي بلقب بطولة الخليج 2010، إلى جانب تحقيق الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2010 والميدالية البرونزية 2018.

ونال منتخب السيدات لقب بطولة غرب آسيا عامي 2010 و2011، وشارك المنتخب الوطني للكرة الشاطئية في 7 نسخ من بطولة كأس العالم، التي تشهد مشاركة أقوى المنتخبات من مختلف القارات.

ألقاب

وتملك أندية الإمارات سجلاً ذهبياً حافلاً في مشاركاتها الخارجية، يعتبر الأبرز تتويج العين بلقب أبطال آسيا، كما توج «الزعيم» بلقب بطولة الأندية الخليجية 2001.

وتوج نادي «الشباب سابقاً» «شباب الأهلي حالياً» بلقب بطولة الأندية الخليجية 3 مرات في أعوام 1992 و2011 و2015، وحاز نادي الجزيرة لقب بطولة الأندية الخليجية 2007، وتوج نادي الوصل بلقب بطولة الأندية الخليجية 2009، وحصل نادي بني ياس على لقب بطولة الأندية الخليجية 2013، فيما استطاع نادي النصر أن يعانق اللقب الخليجي على مستوى الأندية في 2014.

مشاركة

وتعتبر بطولة كأس العالم للأندية من البطولات، التي شهدت مشاركة العديد من الأندية الإماراتية، والتي استضافتها الدولة 5 مرات في العاصمة أبوظبي، واستطاعت أنديتنا مجاراة فرق عالمية كبيرة، والوصول إلى مراحل متقدمة كما فعل نادي العين بإحراز الوصافة.

وشهدت البطولة مشاركة شباب الأهلي في مونديال 2009، وشارك نادي الوحدة في نسخة 2010، كما شارك نادي الجزيرة مرتين كانت الأولى في كأس العالم للأندية 2017 وحقق في تلك البطولة المركز الرابع.

وقدم عرضاً مميزاً أمام فريق ريال مدريد الإسباني عندما خسر أمام بطل أوروبا بصعوبة بنتيجة 2-1 رغم تقدم الجزيرة بهدف دون مقابل في الشوط الأول، وتعتبر تلك المباراة من المباريات، التي ستبقى محفورة في الذاكرة لدى الشارع الرياضي، وعاد الجزيرة للمشاركة في النسخة الماضية من البطولة «مونديال 2022 أبوظبي».

تنظيم

وأثبتت الإمارات ريادتها وتميزها، من خلال استضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكروية، منها دورة كأس الخليج العربي للمنتخبات 1982 و1994 و2007، ونهائيات كأس آسيا للشباب 1985 و1992 و2012 ونهائيات كأس آسيا للناشئين 1990 ونهائيات كأس أمم آسيا للكبار 1996 و2019، ونهائيات كأس العالم للشباب 2003 ونهائيات كأس العالم للناشئين 2013.

وبطولة غرب آسيا للسيدات 2010 و2011 ونهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2012 وكأس العالم للأندية 2009 و2010 و2017 و2018 و2022 وكأس القارات للكرة الشاطئية وحفل جوائز الاتحاد الآسيوي عامي 2006 و2016. ويعتبر مؤتمر دبي الرياضي الدولي من الفعاليات الدولية الكبيرة، التي تستضيفها دبي كل عام، ويتم من خلالها تكريم نجوم الكرة العالمية، في حفل جائزة «دبي جلوب سوكر»، التي تعد من أكبر الجوائز على مستوى العالم.

إنجازات

وحقق العديد من اللاعبين الإماراتيين ألقاباً وإنجازات دولية على المستوى الفردي، أبرزها حصول إسماعيل مطر على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2003، وتتويج أحمد خليل لجائزة أفضل لاعب شاب في قارة آسيا 2008 ونال اللاعب نفسه جائزة أفضل لاعب آسيوي 2015، وتوج عمر عبدالرحمن بجائزة أفضل لاعب آسيوي 2016، وعلي مبخوت بجائزة هداف كأس أمم آسيا 2015 وبجائزة أفضل هداف على المستوى الدولي 2019.

ومن أبرز الاستحقاقات، التي تنتظر منتخبنا الوطني الأول، بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها في البصرة يناير المقبل، وكأس أمم آسيا 2023، وكأس غرب آسيا 2023.

1989

ويعتبر تأهل المنتخب الوطني الأول إلى نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا من أجمل اللحظات في تاريخ الكرة الإماراتية، بعد اجتياز التصفيات في سنغافورة، حيث يعتبر يوم 28 أكتوبر 1989 يوماً خالداً بالتأهل رسمياً إلى مونديال إيطاليا، بعد التعادل بهدف مع كوريا الجنوبية عن طريق اللاعب الأسطورة عدنان الطلياني، وسجل المنتخب في بطولة العالم هدفين، أحرز الهدف الأول خالد إسماعيل في مرمى ألمانيا الغربية، والهدف الثاني أحرزه علي ثاني في مرمى يوغسلافيا.

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