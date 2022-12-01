شباب الأهلي وفولاد خوزستان ودياً اليوم

المصدر: ( دبي - إيهاب زهدي)

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يلتقي شباب الأهلي وضيفه فولاد خوزستان الإيراني في الرابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، باستاد العوير، في إطار المباريات الإعدادية لـ«فرسان دبي».

وسبق أن تعادل شباب الأهلي مع اتحاد جدة السعودي 2-2، ودياً، في استاد زعبيل.

ويعود شباب الأهلي للمباريات الرسمية بلقاء الوحدة 7 الجاري، باستاد راشد، في الدور الأول لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ثم يلتقي الجزيرة يومي 11 و15 من الشهر نفسه في ذهاب وإياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. ويعود الفريق لاستئناف مشواره في دوري أدنوك للمحترفين يوم 19 ديسمبر، حيث يحل ضيفاً على الوصل في الجولة 11.

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